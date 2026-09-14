Εκλογές στη Σουηδία: Μάχη στήθος με στήθος μεταξύ κεντροαριστερού και συντηρητικού μπλοκ

Snapshot Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση προηγείται με 175 έδρες έναντι 174 του κυβερνητικού δεξιού μπλοκ στις εκλογές της Σουηδίας.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μπλοκ είναι οριακή, καθιστώντας το αποτέλεσμα αβέβαιο.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και οι ψήφοι από το εξωτερικό ενδέχεται να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το κεντροαριστερό μπλοκ υπό τη Μαγκνταλένα Άντερσον φαίνεται να εξασφαλίζει την ελάχιστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στηρίζεται από το δεξιό μπλοκ που βρίσκεται σε στενή μάχη με την αντιπολίτευση. Snapshot powered by AI

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η εκλογική βραδιά στη Σουηδία, με το κεντροαριστερό μπλοκ να έχει περάσει οριακά μπροστά και να εξασφαλίζει, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, την ελάχιστη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις νεότερες προβολές, η αντιπολίτευση υπό τη Μαγκνταλένα Άντερσον συγκεντρώνει 175 από τις 349 έδρες του σουηδικού κοινοβουλίου, ενώ το δεξιό μπλοκ που στηρίζει τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον βρίσκεται στις 174 έδρες.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα παραμένει εξαιρετικά μικρή, με αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να μην θεωρείται ακόμη κλειδωμένο. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και οι τελευταίες ψήφοι, μεταξύ αυτών και όσες έχουν σταλεί από το εξωτερικό, μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.