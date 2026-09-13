Η προεκλογική χάρη του Μπένι Άντερσον των ABBA στη Μαγκνταλένα Άντερσον: Πώς διασκεύασε το Mamma Mia

Snapshot Ο Μπένι Άντερσον των ABBA άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού «Mamma Mia» για να στηρίξει τη Μαγκνταλένα Άντερσον, υποψήφια των Σοσιαλδημοκρατών.

Την τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μπένι Άντερσον έπαιξε στο πιάνο στη συγκέντρωση των Σοσιαλδημοκρατών.

Οι υποστηρικτές τραγούδησαν παραφράζοντας τους στίχους και φώναζαν το όνομα της Μαγκνταλένα Άντερσον.

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, πρώην πρωθυπουργός, διεκδικεί την επιστροφή της Αριστεράς στην εξουσία. Snapshot powered by AI

Την τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μπένι Άντερσον του θρυλικού σουηδικού συγκροτήματος ABBA, αλλάζει τους στίχους του διάσημου hit «Mamma Mia», για να στηρίξει την υποψήφια της Αριστεράς και αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον.

Την Κυριακή, αφότου άνοιξαν οι κάλπες, ο 79χρονος βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλδημοκρατών, όπου είχε στηθεί ένα πιάνο.

«Σκέφτηκα, γιατί να μην έρθω να παίξω για τη Μαγκνταλένα;», δήλωσε ο Μπένι Άντερσον, πριν αρχίσει να παίζει στο πιάνο τη χαρακτηριστική μελωδία.

Οι συγκεντρωμένοι υποστηρικτές ακολούθησαν τον ρυθμό και παραφράζοντας τους στίχους του γνωστού τραγουδιού φώναζαν ρυθμικά το όνομά της, προκαλώντας το χαμόγελο της υποψήφιας.

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, διεκδικεί την επιστροφή της Αριστεράς στην εξουσία.