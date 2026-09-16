Εκλογές στη Σουηδία: Νίκη της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τη Μαγκνταλένα Άντερσον

Snapshot Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση με επικεφαλής τη Μαγκνταλένα Άντερσ κερδίζει τις εκλογές Σουηδία με διαφορά μιας έδρας.

Το κυβερνών δεξιό μπλοκ του πρωθυπουργού Ούλφ Κρίστερσον ηττήθηκε με ελάχιστη διαφορά, συγκεντρώνοντας 174 έδρες έναντι 175 της αντιπολίτευσης.

Οι εκλογές σηματοδοτούν πιθανή αλλαγή κυβέρνησης, καθώς η αντιπολίτευση φαίνεται να εξασφαλίζει τις περισσότερες έδρες στο Ρίκσνταγκ.

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, καθώς εκκρεμούν ψήφοι που έφτασαν καθυστερημένα από τη Σουηδία και το εξωτερικό.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται να διαρκέσει έως την Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Νικήτρια των πρόσφατων εκλογών θρίλερ στη Σουηδία αναδεικνύεται η κεντροαριστερή αντιπολίτευση με επικεφαλής τη Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών.

Το κυβερνών δεξιό μπλοκ ηττήθηκε με ελάχιστη διαφορά, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SVT, αφού είχε καταμετρηθεί το 99% των ψήφων των κοινοβουλευτικών εκλογών της Κυριακής, σύμφωνα με το Reuters.

Μόνο 26.169 ψήφοι χώριζαν τα δύο μπλοκ στις 16:47 GMT, αλλά με λιγότερο από το 1% των εκλογικών περιφερειών να απομένουν για καταμέτρηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαινόταν να κερδίζουν 175 έδρες στο Ρίκσνταγκ των 349 εδρών, σηματοδοτώντας μια αλλαγή κυβέρνησης.

«Η πιθανότητα ανατροπής της κατάστασης σε αυτό το στάδιο είναι τόσο μικρή, ώστε μπορούμε με βεβαιότητα να δηλώσουμε ότι η αντιπολίτευση θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες σε αυτές τις εκλογές», ανέφερε το SVT.

Το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ του πρωθυπουργού Ούλφ Κρίστερσον, φαινόταν να κερδίζει 174 έδρες, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής αρχής της Σουηδίας.

Η αρχή καταμετρά επί του παρόντος τα ψηφοδέλτια που έφτασαν καθυστερημένα από τη Σουηδία και το εξωτερικό και έχει δηλώσει ότι η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει έως την Πέμπτη, προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.