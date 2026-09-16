Ρέθυμνο: Έβαλαν το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο
Εικόνα ντροπής στην παραλιακή του Ρεθύμνου
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Άλλη μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό και σχετίζεται με τη στάθμευση οχημάτων καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στην παραλιακή Ρεθύμνου.
Όπως αναφέρει αναγνώστης, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, τουρίστες στάθμευσαν το όχημά τους, καβαλώντας με τους μπροστινούς τροχούς το πεζοδρόμιο.
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