Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1: Ανατροπή με τους φορ για την πρώτη νίκη στο Europa League

Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με τρομερή ανατροπή 2-1 της Γιαγκελόνια στο... καυτό «Γ. Καραϊσκάκης» και ξεκίνησα ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League. Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ οι δύο σκόρερ των «ερυθρόλευκων». 

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Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1: Ανατροπή με τους φορ για την πρώτη νίκη στο Europa League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Ο Ολυμπιακός παρά το σοκ του 0-1 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ήταν καταιγιστικός και με μια τρομερή ανατροπή που υπέγραψαν οι δύο επιθετικοί του (Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ), επικράτησε με 2-1 της Γιαγκελόνια και μπήκε με το «δεξί» στη League Phase του Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είδε τους παίκτες του να μην μπαίνουν με την απαιτούμενη συγκέντρωση στο παιχνίδι και να δέχονται γκολ στο 20', έπειτα από ολέθριο λάθος του Στεφάν Ορτέγκα.

Η αντίδραση ήρθε και στο 43', ο Γκονζάλες με κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν ένα εντελώς διαφορετικό και βελτιωμένο πρόσωπο, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, στην ευρωπαϊκή του επιστροφή να βρίσκει δίχτυα στο 84', υπογράφοντας την «ερυθρόλευκη» ανατροπή στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το ματς

Εμφανής η διάθεση του Ολυμπιακού να πιέσει ψηλά και να κρατήσει μπάλα στα πόδια στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Στο 6' η πίεση έφερε καρπούς με τον Ζότα Σίλβα να κλέβει έξω από την περιοχή, όμως ο Φρόιλερ δεν μπόρεσε να την κρατήσει με τη μπάλα να απομακρύνεται.

Στο 7' το καλοζυγισμένο σουτ του Γκονζάλες κόντραρε σε κεφάλι αμυντικού και στη συνέχεια μάζεψε ο τερματοφύλακας.

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Ο Ζότα Σίλβα πήδηξε μόνος του για την κεφαλιά στο 14' έπειτα από κόρνερ του Τσκίνιο, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα.

Πρώτη πραγματικά καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 16', με τον Τσικίνιο να βρίσκει τον Γκονζάλες στα όρια της περιοχή, εκείνος έκανε την έξτρα πάσα στον προωθημένο και αμαρκάριστο Σάλιακα, όμως το σουτ του Έλληνα μπακ έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αμπράμοβιτς.

Στην πρώτη ουσιαστική της επίσκεψη στα «καρέ» του Ολυμπιακού, η Γιαγκελόνια έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία να προηγηθεί στο 19'. Οι Πολωνοί έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Πρέλετς ξεπέρασε το εμπόδιο του Ρέτσου και πλάσαρε στο δοκάρια, ενώ στη συνέχεια της φάσης, ο Ορτέγκα είπε «όχι» στο σουτ του Κονσεϊσάο.

Στο 20', η Γιαγκελόνια εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος του Ορτέγκα, ο οποίος «γέμισε» λανθασμένα σε παίκτη των Πολωνών, εκείνοι βγήκαν στην κόντρα και πλήρωσαν την κάκιστη αμυντική μετάβαση του Ολυμπιακού, με τον Σμιτ με σουτ μέσα από την περιοχή να κάνει το 0-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ξεπεράσουν το σοκ, χάνοντας ευκαιρίες στο 31' με κεφαλιά του Ζότα και ένα λεπτό αργότερα με τον Τσικίνιο να μην μπορεί να πλασάρει σωστά και τον Αμπράμοβιτς να επεμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις.

Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και στο 34', με τον Τσικίνιο να κλέβει μπροστά από την αντίπαλη εστία, όμως η πάσα του ήταν απογοητευτική και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη.

Ο Ολυμπιακός πήρε αρκετά μέτρα στο γήπεδο και το γκολ της ισοφάρισης ήρθε εν τέλει στο 43' με τον Γκονζάλες. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε ενστικτωδώς και ο Μεξικανός φορ από κοντά στην επαναφορά έκανε το 1-1.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός απείλησε στο 54' με τον Γκονζάλες να κάνει το σουτ και τη μπάλα να κοντράρει και πάλι σε σώματα χωρίς να καταγράφεται τελική. Ευκαιρία και στο 59' με το σουτ από πλάγια του Ζότα Σίλβα να καταλήγει κόρνερ έπειτα από απόκρουση του τερματοφύλακα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Τικνιζιάν σούταρε υπό καλές προϋποθέσεις στα σώματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι πιεστικοί, ψάχνοντας γκολ ανατροπής. Το σουτ του Φρόιλερ από τα όρια της περιοχής στο 71' κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ. Στο 81' οι κόντρες έφεραν μέσα στην περιοχή στρωμένη τη μπάλα για τον Ζότα, με το πλασέ του να φεύγει κόρνερ.

Στο 84' η ομάδα του Αλγκουαθίλ βρήκε το πολυπόθητο γκολ της ανατροπής. Ο Φρόιλιερ έκανε καταπληκτικά τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για τον Ολυμπιακό.

Στις καθυστερήσεις, ο Ρέτσος έχασε τεράστια ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα, με το σουτ του να καταλήγει στο δοκάρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (81' Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (46' Τικνιζιάν), Φρόιλερ, Έσε (76' Πουέρτα), Τσικίνιο (76' Μπέιλι), Ζότα Σίλβα, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκονζάλες (62' Γιάρεμτσουκ)

Γιαγκελόνια: Αμπράμοβιτς, Βοϊτουσεκ, Κωνσταντόπουλος, Μπερνάντο, Μοντόγια, Ιμάζ (63' Σιλά), Ρόμαντσουκ (46' Κοζλόφσκι), Κίνγκε (63' Φιντέλ), Κονσεϊσάο, Πρέλτς, Σμιτ.

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