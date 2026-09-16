Το ISIS στρατολόγησε 21χρονο Αμερικανό για τρομοκρατική επίθεση σε προσδιορισμένους στόχους 

Το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) στρατολόγησε έναν νεαρό από την Πενσυλβάνια ο οποίος, ήδη από την εφηβεία του, είχε ιστορικό σχεδιασμού μαζικών δολοφονιών.

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το ISIS στρατολόγησε 21χρονο Αμερικανό για τρομοκρατική επίθεση σε προσδιορισμένους στόχους 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 21χρονος Τζόναθαν Χάντερ Κράμερ, με ιστορικό εξτρεμιστικής δραστηριότητας, συνελήφθη από το FBI για τρομοκρατικό σχέδιο με όπλα και στόχους αμάχους στην Πενσυλβάνια.
  • Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και συσκευές που εμπόδιζαν τον εντοπισμό του, ενώ στο σπίτι του κατασχέθηκαν 30 μαχαίρια και ένα σημείωμα με εκφράσεις άγχους.
  • Ο Κράμερ διαχειριζόταν διαδικτυακά έγγραφα με στρατηγικές τρομοκρατικών επιθέσεων και πρότεινε μεθόδους όπως φωτιά, δηλητήρια και οχήματα για μαζική καταστροφή.
  • Στόχοι του ήταν νυχτερινά κέντρα, θέατρα, σχολεία και πολυκατοικίες με ανεπαρκή ασφάλεια, και σχεδίαζε ταυτόχρονη απόσπαση της προσοχής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
  • Ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε μετά την παρουσίασή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Πενσυλβάνια.
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Ο 21χρονος Τζόναθαν Χάντερ Κράμερ συνελήφθη την Κυριακή από πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) σε ένα ξενοδοχείο στο Κράνμπερι Τάουνσιπ, λίγες ημέρες αφότου οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε προμηθευτεί όπλα και είχε καταρτίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με θύματα αμάχους, σύμφωνα με το NBC News.

Ο Κράμερ είχε περάσει σχεδόν τρία χρόνια σε κέντρο κράτησης ανηλίκων λόγω προηγούμενης εξτρεμιστικής δραστηριότητας και, όταν αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, επανέλαβε αμέσως τις επαφές του με τζιχαντιστικά δίκτυα. Κατηγορήθηκε για την απόκτηση πυροβόλου όπλου με πρόθεση να το χρησιμοποιήσει σε έγκλημα ή τρομοκρατική ενέργεια.

Κατά τη στιγμή της σύλληψης, οι ερευνητές εντόπισαν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ένα ημιαυτόματο τουφέκι μάρκας Panther Arms, περισσότερες από 150 σφαίρες, δύο γεμιστήρες, ένα δίποδο και ένα τηλεσκοπικό σκοπευτικό. Επίσης, κατάσχεσαν ένα χαλί προσευχής, πιπεριά και δύο τηλέφωνα. Το ένα ήταν μια συσκευή μίας χρήσης· το άλλο ήταν φυλαγμένο σε δύο σακούλες Faraday, οι οποίες μπλοκάρουν το σήμα των συσκευών για να εμποδίσουν τον εντοπισμό τους.

Όταν είδε τους πράκτορες, ο Κράμερ φέρεται να είπε αυθόρμητα ότι ήταν «τελειωμένος», όπως αναφέρεται στην ποινική καταγγελία, σύμφωνα με το NBC News. Στο σπίτι των γονιών του, το FBI βρήκε 30 μαχαίρια και ένα χειρόγραφο σημείωμα χωρίς ημερομηνία. «Μην με ψάχνετε. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά δεν μπορώ να ζω με συνεχή φόβο», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.

Ο νεαρός επανήλθε στα ραντάρ του FBI, όταν ένα κοντινό του πρόσωπο την ομοσπονδιακή υπηρεσία ότι ο νεαρός λάμβανε «μυστηριώδη» δέματα τα οποία έκρυβε από τους γονείς του και ότι είχε ξαναρχίσει την επικοινωνία με τους παλιούς του συνομιλητές στο διαδίκτυο. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο υπολογιστής του περιείχε προπαγάνδα του ISIS και της Χαμάς.

Οι στόχοι επίθεση

Με το ψευδώνυμο «Hamza Al Rashid», ο Κράμερ διαχειριζόταν κοινόχρηστα έγγραφα στα οποία περιέγραφε στρατηγικές για την επίθεση εναντίον των «kuffar» —αραβικός όρος που αναφέρεται στους μη μουσουλμάνους.

Σε ένα από αυτά τα αρχεία πρότεινε τη χρήση της φωτιάς ως μέσου μαζικής καταστροφής. Ο κατηγορούμενος εξέτασε επίσης τη χρήση δηλητηρίων, μεγάλων οχημάτων και πυροβόλων όπλων ως μεθόδων για να «αυξήσει την καταστροφή της τζιχάντ».

Μεταξύ των στόχων που χαρακτήρισε ως κατάλληλους περιλαμβάνονται νυχτερινά κέντρα, θέατρα, συναυλίες, πολυκατοικίες και σχολεία με ελλιπή ασφάλεια, ενώ σύμφωνα με το FBI προωθούσε την ιδέα της απόσπασης της προσοχής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ως μέρος της τακτικής επίθεσης.

Στις 26 Μαΐου, ο κατηγορούμενος φέρεται να έγραψε στην διαδικτυακή του κοινότητα: «Σύντομα θα μπορούσα να πραγματοποιήσω μια επιχείρηση εναντίον των «kuffar». Προσευχηθείτε για την επιτυχία μου, αδελφοί», σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Πενσυλβανίας.

Ο Κράμερ παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστή τη Δευτέρα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του.

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