Μαρίζα Κωχ για  Μαζωνάκη: «Καλό παράδεισο, ήσουν άξιος στη τέχνη σου και αγαπήθηκες»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε λόγω ανακοπής καρδιάς κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η Μαρίζα Κωχ αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με μήνυμα στα social media, αναγνωρίζοντας την αξία του στην τέχνη.

Η Κωχ τόνισε ότι ο Μαζωνάκης αγάπησε τη φτώχεια και ζήτησε βοήθεια για τους συνανθρώπους του.

Το μήνυμα της Μαρίζας Κωχ συνοδευόταν από μια φωτογραφία του εκλιπόντα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η τραγουδίστρια και συνθέτρια Μαρίζα Κωχ, αποχαιρέτισε τον δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή στα social media με ένα απλό αλλά συγκινητικό μήνυμα.

«Γιώργο καλό παράδεισο. Ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες. Αγάπησες τη φτώχεια και ζήτησες άνωθεν βοήθεια για τους συνανθρώπους μας. Καλό παράδεισο», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίζα Κωχ την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία του εκλιπόντα.

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