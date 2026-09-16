Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για Θεοδωρόπουλο: «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το... ένα χέρι»

Snapshot Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Ματθαιόπουλος, κατηγόρησε τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα για ακατάλληλη διαχείριση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ βρήκαν τον Μαζωνάκη σε ανακοπή και σε μυδρίαση και επενέβησαν εφαρμόζοντας πρωτόκολλα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήση απινιδωτή.

Ο Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το ένα χέρι, γεγονός που περιγράφηκε ως ένδειξη της ακαταλληλότητας της παρέμβασής του.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατήγγειλε προσπάθεια των γιατρών να μεταθέσουν τις ευθύνες τους στους διασώστες, αναφέροντας ότι οι διασώστες ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι αν οι γιατροί ακολουθούσαν τα σωστά πρωτόκολλα, ίσως ο Μαζωνάκης να είχε επανέλθει. Snapshot powered by AI

Μύδρους εξαπέλυσε ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κατά των δύο προφυλακισθέντων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Ματθαιόπουλος.

Ύστερα απ' όσα βγήκαν στο προσκήνιο για το περιεχόμενο της απολογίας του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα ενώπιον της ανακρίτριας, ο κ. Ματθαιόπουλος αναρωτήθηκε «είναι γιατροί αυτοί;» και πρόσθεσε πως «ήταν απαράδεκτες οι απολογίες τους».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στον χώρο του παράνομου ιατρείου στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι η κατάσταση που επικρατούσε ήταν χαοτική.

«Ο Θεοδωρόπουλος του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»

«Όταν φτάσανε (σ.σ.: οι διασώστες του ΕΚΑΒ) ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το... ένα χέρι» είπε χαρακτηριστικά. Κλιμακώνοντας την επίθεσή του κατά του ζεύγους των γιατρών, ο κ. Ματθαιόπουλος τόνισε ότι «αν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο, ίσως και να είχε επανέλθει ο Μαζωνάκης».

«Ήταν σε μυδρίαση κι ανακοπή όταν φτάσαμε»

«Η κλήση στο κέντρο έγινε 16:11 και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στις 16:26. Όταν φτάσανε στο σημείο οι διασώστες έκαναν τρεις κύκλους καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ήταν σε μυδρίαση, σε ανακοπή ο τραγουδιστής. Την στιγμή που έφτασαν οι διασώστες, έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βάλανε λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν αυτόματο απινιδωτή και του βάλανε οξυγόνο. Προσπάθησαν να ενημερωθούν από τους γιατρούς τι διαδικασίες και τι πράξεις γινόντουσαν εκείνη τη στιγμή».

Στην συνέχεια ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ επισήμανε: «Εμείς δεν πηγαίνουμε στο σημείο όταν είναι σε ανακοπή ένας ασθενής για να τον μεταφέρουμε. Πρώτα κάνουμε στο σημείο το πρωτόκολλο που προβλέπεται, γιατί αν έχει μια πιθανότητα να αναταχθεί ο ασθενής, εκείνη τη στιγμή μπορεί να γίνει».

«Πιστεύω ότι αν είχαν κάνει αυτό που κάνανε οι διασώστες, όταν έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα έγινε, μπορεί να είχε επανέλθει», κατέληξε ο κ. Ματθαιόπουλος.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση μετά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών.

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

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