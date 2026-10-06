Τηλεφωνικές και άλλες νέες απάτες: Τα τεχνάσματα των επιτήδειων και τα μέτρα της κυβέρνησης

Snapshot Οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται και χρησιμοποιούν τεχνολογία για να μιμούνται φωνές συγγενικών προσώπων ή να παριστάνουν υπαλλήλους τραπεζών, αστυνομικούς και άλλους επαγγελματίες.

Το 2026 έχουν συλληφθεί 270 άτομα για απάτες, αλλά το φαινόμενο συνεχίζει να εξελίσσεται και να προκαλεί ανησυχία.

Οι δράστες επιμένουν και προκαλούν φόβο, εμποδίζοντας τα θύματα να κλείσουν το τηλέφωνο ή να ζητήσουν βοήθεια, γι’ αυτό συνιστάται να κλείνουν την κλήση άμεσα.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που θα καταστήσει τις τηλεφωνικές απάτες κακούργημα με πολυετείς ποινές φυλάκισης από 15 Οκτωβρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για νέες απάτες μέσω SMS και emails που μοιάζουν με επίσημες ειδοποιήσεις, συνιστώντας να μην ανοίγονται σύνδεσμοι και να ελέγχονται οι πληροφορίες μόνο μέσω επίσημων ιστοσελίδων. Snapshot powered by AI

Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτήδειους να εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους τους και να αξιοποιούν ακόμη και τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να εμφανίζονται ως υπάλληλοι τραπεζών, αστυνομικοί, γιατροί, λογιστές ή ακόμη και συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε ότι μόνο μέσα στη φετινή χρονιά έχουν συλληφθεί 270 άτομα σε όλη τη χώρα για υποθέσεις απάτης, ωστόσο το φαινόμενο εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς οι εγκληματικές ομάδες προσαρμόζουν συνεχώς τη δράση τους.

Οι απατεώνες προκαλούν φόβο και δεν αφήνουν τα θύματα να κλείσουν το τηλέφωνο

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι τηλεφωνικές απάτες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές επειδή δεν απαιτούν από τους δράστες να ασκήσουν βία ή να εισέλθουν στην κατοικία ή την επιχείρηση του θύματος.

«Γιατί είναι σαν Λερναία Ύδρα; Διότι, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να χρησιμοποιήσουν βία, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθουν στην οικία μας, στην επιχείρησή μας οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν να μας πείσουν να τους παραδώσουμε ουσιαστικά με εύκολο τρόπο τις περιουσίες μας, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Και το περίεργο είναι ότι παρόλο που το επικοινωνούμε καθημερινά και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και εμείς από την πλευρά μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε, ακόμα και διαλέξεις σε ΚΑΠΗ σε συνεργασία με Δήμους κάνουν πλέον οι συνάδελφοι αλλά και υλικό που διανέμουμε με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Παρόλα αυτά χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές οι επιτήδειοι και υποδύονται υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, εφοριακούς και αστυνομικούς τα τελευταία χρόνια».

Ακόμη και η φωνή συγγενικού προσώπου μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας

Κατόπιν η κυρία Δημογλίδου συμπλήρωσε:

«Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου.

Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την Ελληνική Αστυνομία, είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο.

Για αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο (…). Αυτό που συναντούμε καθημερινά είναι η τηλεφωνική απάτη και η τεχνική είναι συγκεκριμένη: υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, εφοριακοί, αστυνομικοί, γιατροί, νοσηλευτές ή ακόμη και οικείο πρόσωπο. Έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έχουν καταφέρει να επεξεργάζονται τεχνικά τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου και να θεωρούμε ότι ακούμε τον άνθρωπό μας στην άλλη άκρη της γραμμής».

Φλωρίδης: «15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες»

Την μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης «15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες».

«Θα μπουν για πολλά χρόνια φυλακή όσοι κάνουν τηλεφωνικές απάτες, από ένα ευρώ θα είναι κακούργημα», είπε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ.

Χρυσοχοϊδης για ηλεκτρονικές απάτες

Νωρίτερα, μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Προστασίας του Πολιτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «επιδημία» τις ηλεκτρονικές απάτες και είπε ότι «κυρίως Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους». «Η πρόβλεψη μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ», σημείωσε και υπογράμμισε ότι «κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες».

Νέες απάτες με SMS και emails

Σε νέα ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για απάτη μέσω αποστολής SMS.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Προσοχή σε νέα SMS απάτη που “μοιάζει” να έρχεται από το gov.gr

Οι απατεώνες στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση/πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό, προερχόμενο από το gov.gr.

Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που:

• ζητά Πινακίδα Κυκλοφορίας

• Στοιχεία τραπεζικής κάρτας

Μην πατάτε links σε SMS, το gov.gr δεν θα σας στείλει ΠΟΤΕ σύνδεσμο!!

Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή.

Επίσης κάποιοι άλλοι επιτήδειοι στέλνουν παραπλανητικά emails.

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί:

Απατηλά emails – «Δικαστικές Κλήσεις»

Λαμβάνετε email που εμφανίζεται ως επίσημη «δικαστική κλήση» από την Ελληνική Αστυνομία, την INTERPOL ή άλλες Αρχές;

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονομασίες Υπηρεσιών, ονόματα και ιδιότητες στελεχών, αναφορές σε νομοθεσία και ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, επιχειρώντας να κάνουν το μήνυμα να φαίνεται αληθινό.

Στη συνέχεια δημιουργούν φόβο και πίεση: ζητούν άμεση απάντηση, θέτουν ασφυκτικές προθεσμίες και απειλούν με δήθεν σύλληψη ή άλλες έννομες συνέπειες.

Ο στόχος; Να αντιδράσετε βιαστικά, πριν προλάβετε να ελέγξετε εάν το μήνυμα είναι πραγματικό.

Προσέξτε τη διεύθυνση του αποστολέα, ανακριβείς αναφορές σε Αρχές ή πρόσωπα, γλωσσικά λάθη, απειλές και απαιτήσεις για άμεση ανταπόκριση.

Μην απαντάτε, μην ανοίγετε συνδέσμους ή συνημμένα και μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία. Διατηρήστε το μήνυμα σε περίπτωση που χρειαστεί για διερεύνηση ή καταγγελία.

Η ασφάλεια ξεκινά πριν από το πρώτο «κλικ». ΣΤΑΜΑΤΩ – ΕΛΕΓΧΩ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΩ.

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