Φλωρίδης: «15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες»

«Θα μπουν για πολλά χρόνια φυλακή όσοι κάνουν τηλεφωνικές απάτες, από ένα ευρώ θα είναι κακούργημα», είπε ο κ. Φλωρίδης

Μάνος Χατζηγιάννης

Φλωρίδης: «15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες»
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  • Το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες θα ψηφιστεί στις 15 Οκτωβρίου, με αυστηρές ποινές φυλάκισης.
  • Οι τηλεφωνικές απάτες, ανεξαρτήτως ποσού, θα θεωρούνται κακούργημα.
  • Προωθείται νομοθεσία που καθιστά ιδιώνυμες τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με αυξημένες ποινές.
  • Οι ηλεκτρονικές απάτες χαρακτηρίζονται ως επιδημία, με οργανωμένες ομάδες, κυρίως Ρομά, να δρουν μέσω τηλεφωνικών κέντρων.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι η αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απάτων θα ολοκληρωθεί σύντομα μέσω συλλήψεων και νομοθετικών μέτρων.
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Την μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης «15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες».

«Θα μπουν για πολλά χρόνια φυλακή όσοι κάνουν τηλεφωνικές απάτες, από ένα ευρώ θα είναι κακούργημα», είπε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ.

Χρυσοχοϊδης για ηλεκτρονικές απάτες

Νωρίτερα, μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Προστασίας του Πολιτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «επιδημία» τις ηλεκτρονικές απάτες και είπε ότι «κυρίως Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους». «Η πρόβλεψη μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ», σημείωσε και υπογράμμισε ότι «κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες».

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