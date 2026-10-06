Χρυσοχοΐδης: Αιγύπτιοι νεαροί ανήλικοι αρπάζουν αλυσίδες - Θα συλληφθούν και θα απελαθούν

«Δεν μπορεί να υπάρχει τόση ανευθυνότητα - Παρατάνε το αυτοκίνητό τους σε ώρες αιχμής για να πάρουν καφέ», είπε ο υπουργός για το κυκλοφοριακό

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Χρυσοχοΐδης: Αιγύπτιοι νεαροί ανήλικοι αρπάζουν αλυσίδες - Θα συλληφθούν και θα απελαθούν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για τον ΚΟΜΒΟ, το νέο επιχειρησιακό κέντρο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με στόχο τη βελτίωση της ροής κατά 20 με 25%.
  • Στο κέντρο εργάζονται 200 αστυνομικοί, με drones και μοτοσικλετιστές να κατευθύνουν την κυκλοφορία για αποφυγή μποτιλιαρισμάτων.
  • Προωθείται διάταξη που καθιστά ιδιώνυμο αδίκημα την απάτη σε βάρος ηλικιωμένων με αυστηρότερες ποινές, λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών απάτων.
  • Καθημερινά γίνονται 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, με 20% έως 30% αυτών να οδηγούν σε συλλήψεις και 13.000 συνολικά συλλήψεις το προηγούμενο έτος.
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Τον ΚΟΜΒΟ, το νέο επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, σχολίασε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «στόχος είναι να βελτιώσουμε τη ροή κατά 20-25% σε όλη την Αττική».

Ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι «έχει στηθεί ένα κέντρο για την κυκλοφορία στη ΓΑΔΑ με 200 αστυνομικούς, γύρω στους 60-70 είναι σε μηχανές, αρκετοί είναι στα φανάρια και drones πετάνε πάνω από την Αττική ώστε να κατευθύνεται η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία για να μην μπουκώνουν οι δρόμοι».

Υποσχέθηκε δε ότι «κάθε μέρα και περισσότερο θα βελτιώνουμε την κίνηση», ενώ σχολίασε δηκτικά ότι «δεν μπορεί να υπάρχει τόση ανευθυνότητα από ορισμένους που παρατάνε το αυτοκίνητό τους σε ώρες αιχμής για να πάρουν καφέ».

«Επιδημία« οι ηλεκτρονικές απάτες

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «επιδημία» τις ηλεκτρονικές απάτες και είπε ότι «κυρίως Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους». «Η πρόβλεψη μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ», σημείωσε και υπογράμμισε ότι «κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες».

Ερωτηθείς για τη μικροεγκληματικότητα και κυρίως για το θέμα με τις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «υπάρχει ένα πρόβλημα με Αιγύπτιους νεαρούς ανήλικους που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι με το καθεστώς των αιτούντων άσυλο. Γίνεται προσπάθεια να συλληφθούν και να απελαθούν, ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολλοί όχι μόνο για τις κλοπές αλυσίδων αλλά και για να απελαθούν». «Όποιος φιλοξενείται στη χώρα πρέπει να σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα, όποιος δεν το κάνει θα φεύγει από εδώ» ανέφερε.

Τέλος, μιλώντας για τα περιστατικέ ενδοοικογενειακής βίας, ο υπουργός επεσήμανε ότι «καθημερινά γίνονται 100 καταγγελίες και σε ένα ποσοστό 20%-30% γίνονται συλλήψεις». «Μόνο πέρυσι έγιναν 13.000 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα και 1.000 είναι ήδη στη φυλακή και αυτό σημαίνει ότι έχουν δημιουργηθεί δομές και διαδικασίες. Είναι δύσκολη υπόθεση αλλά κάθε 24ωρο σώζονται ζωές», συμπλήρωσε.

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