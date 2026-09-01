Χρυσοχοΐδης: «Ζωντανή πληροφορία για το κυκλοφοριακό» - Σε εφαρμογή ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»

Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το κυκλοφοριακό 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Χρυσοχοΐδης: «Ζωντανή πληροφορία για το κυκλοφοριακό» - Σε εφαρμογή ο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας «Traffic Commander» και της ομάδας «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» στην Αττική.
  • Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, κάμερες, drones και ζωντανή ενημέρωση για την άμεση διαχείριση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
  • Η ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» επεμβαίνει γρήγορα σε σημεία συμφόρησης με πάνω από 138 αστυνομικούς σε πεδίο και κέντρο επιχειρήσεων.
  • Στόχος της νέας προσπάθειας είναι η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και η μείωση της ταλαιπωρίας στους δρόμους, με εκτίμηση βελτίωσης της κυκλοφορίας έως 25%.
  • Το σύστημα δοκιμάζεται πιλοτικά από το καλοκαίρι και το μεγάλο επιχειρησιακό τεστ αναμένεται με το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή σε πλήρεις ρυθμούς κυκλοφορίας.
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Νέα επιχειρησιακή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ξεκινά από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, με την επίσημη «πρεμιέρα» του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας «Traffic Commander» και της νέας επιχειρησιακής ομάδας «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης).

Μιλώντας το πρωί στο MEGA, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στον νέο τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να διαχειριστεί σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής.

«Ο τρόπος είναι να υπάρχει ζωντανή πληροφορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στόχος είναι οι αστυνομικές δυνάμεις να έχουν άμεση εικόνα για το τι συμβαίνει στους βασικούς οδικούς άξονες και να μπορούν να παρεμβαίνουν γρήγορα όπου δημιουργείται πρόβλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους δικυκλιστές της Τροχαίας. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, οι μοτοσικλετιστές θα κινούνται σε βασικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, έχοντας ως στόχο την άμεση παρέμβαση σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η παρουσία των δικυκλιστών θα είναι ενισχυμένη κατά τις ώρες αιχμής, με το επιχειρησιακό σχέδιο να προβλέπει δράση το πρωί, περίπου από τις 07:00 έως τις 10:00, αλλά και από τις 17:00 και μετά, όταν η απογευματινή κίνηση κορυφώνεται.

Ένα σύστημα που δοκιμάζεται εδώ και μήνες

Ο υπουργός σημείωσε ότι η συγκεκριμένη επιχειρησιακή εφαρμογή δοκιμάζεται εδώ και μήνες και αποτελεί τεχνολογική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από ανθρώπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Traffic Commander δημιουργήθηκε ειδικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική και λειτουργεί με αξιοποίηση προσωπικού, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να υπάρχει μία ενιαία και διαρκώς επικαιροποιημένη εικόνα για την κατάσταση στους δρόμους.

Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, το μεγάλο επιχειρησιακό τεστ αναμένεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία και η Αθήνα θα επιστρέψει σε πλήρη ρυθμούς λειτουργίας.

Κάμερες, drones και ζωντανή εικόνα

Στο επιχειρησιακό κέντρο, που βρίσκεται στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, συγκεντρώνονται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές.

Στην επιχειρησιακή εικόνα εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία συμβάντα, έργα στους δρόμους, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και αναφορές από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο.

Παράλληλα, στο σχέδιο προβλέπεται η αξιοποίηση έως και 10 drones, τα οποία θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο και θα μεταφέρουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι αξιωματικοί θα μπορούν να εντοπίζουν τα προβληματικά σημεία και να κατευθύνουν τις δυνάμεις της Τροχαίας εκεί όπου απαιτείται άμεση παρέμβαση.

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