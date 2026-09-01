Ξεκινά σήμερα η ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» - Με drones, κάμερες και ΑΙ η διαχείριση της κυκλοφορίας

Όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ξεκινά σήμερα η ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» - Με drones, κάμερες και ΑΙ η διαχείριση της κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελληνική Αστυνομία ξεκινά τη λειτουργία της ομάδας «ΚΟΜΒΟΣ» και του συστήματος «Traffic Commander» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική από 1η Σεπτεμβρίου.
  • Το σύστημα αξιοποιεί drones, κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη και προσωπικό για την καθημερινή διαχείριση περίπου 50.000 κυκλοφοριακών συμβάντων.
  • Το επιχειρησιακό κέντρο στη ΓΑΔΑ συγκεντρώνει δεδομένα από 24 πηγές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα και ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης.
  • Η ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» θα επιχειρεί άμεσα σε κρίσιμα σημεία της Αττικής, με δικυκλιστές που θα παρεμβαίνουν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή συμφόρησης.
  • Αναμένεται βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25% μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, με έμφαση σε «δύσκολα» σημεία όπως Λ. Συγγρού, Λ. Κηφισίας και Λ. Βουλιαγμένης.
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Επίσημη «πρεμιέρα» κάνει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το «Traffic Commander», αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης) που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που στήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε «πιλοτικό» στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά στην ουσία στα μέσα Σεπτεμβρίου, με το άνοιγμα των σχολείων και την πόλη σε πλήρη λειτουργία, θα γίνει το μεγάλο τεστ.

Ειδικότερα, το “ Traffic Commander”, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί, μέσω της αξιοποίησης προσωπικού, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία αποτελεί την «απάντηση» για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά εισέρχονται -μόνο- στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα.

Όπως εκτιμούν, μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του ΚΟΜΒΟΣ -τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους- θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες.

Τα δεδομένα της «ΚΟΜΒΟΣ»

Το επιχειρησιακό κέντρο, που έχει ως έδρα τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί και εκεί θα συγκεντρώνει και εν συνεχεία θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, όπως τις 235 κάμερες κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης. Στο σχέδιο συμμετέχουν ακόμη και 10 drones που θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο και θα δίνουν εικόνα στους αξιωματικούς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης παρέμβασης από τους δικυκλιστές της Τροχαίας, με την καθοδήγηση του Κέντρου, τις ώρες αιχμής.

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις πολλές πληροφορίες και τις πολλές πηγές, την απουσία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας και την απώλεια χρόνου. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Στόχος, πλέον, είναι, η ταχύτερη ανταπόκριση, η ασφαλέστερη παρέμβαση και ο καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, σταδιακά και σε βάθος χρόνου, εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας ακόμη και κατά 25%,.

Χαρτογραφήθηκαν τα «δύσκολα» σημεία

Σημειώνεται πως έχει γίνει ευρεία «χαρτογράφηση» των λεγόμενων δύσκολων -κυκλοφοριακά- σημείων όπου και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

  • Στον Τομέα Αθηνών: Λ. Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Λ. Αλεξάνδρας - Λ. Κηφισίας και Αρδητού - Βουλιαγμένης.
  • Στη Νοτιοανατολική Αττική: Λ. Ελ.Βενιζέλου και Λ. Βουλιαγμένης.
  • Στον Τομέα της Καλλιθέας: Λ. Ποσειδώνος.
  • Στον Τομέα Πειραιά: Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη.
  • Στον Τομέα Δυτικής Αττικής: Λ. Σχιστού, Ασπροπύργου και Λ. Αθηνών.
  • Στη Βορειοανατολική Αττική: Λ. Κηφισίας και Λ. Μεσογείων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μόλις γίνεται αντιληπτό μέσω του ρυθμιστή τροχονόμου ή του drone ή από άλλη πηγή ότι έχει συμβεί κάτι έκτακτο, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, θα υπάρχει άμεση επέμβαση από τους δικυκλιστές της Ομάδας οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στους σηματοδότες και θα κάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση της κυκλοφορίας. Με την ειδική αυτή “ task force” της κίνησης εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί η «αδυναμία» των περιπολικών να φθάσουν γρήγορα στο σημείο και να διαχειριστούν το περιστατικό, καθώς εγκλωβίζονται στην κίνηση. Με την έγκαιρη παρέμβαση θα αποφεύγεται το φαινόμενο «ντόμινο» στη συμφόρηση. Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις των μηχανικών βλαβών ή των μικροατυχημάτων.

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