Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ- Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Snapshot Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται επιδείνωση του καιρού στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια (κεντρική και βόρεια).

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου οι βροχές στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία) θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Snapshot powered by AI

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα. Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος. Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.). Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Μαρουσάκης: «Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας»

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, η χώρα εισέρχεται σε φθινοπωρινό καιρό, καθώς ψυχρά μέτωπα και αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από το βράδυ ξεκινά η μεταβολή του καιρού, με ψυχρό μέτωπο να κατέρχεται από τα βόρεια προς το νότο, φέρνοντας μείωση της θερμοκρασίας κατά περίπου 6 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η επιδείνωση θα είναι αισθητή, με ενισχυμένους βοριάδες και πυκνά σύννεφα αστάθειας να αναπτύσσονται από το μεσημέρι και μετά.

Η τρέχουσα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δύο κύρια κύματα κακοκαιρίας. Το πρώτο ξεκινά από το βράδυ, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια, και ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη.

Ακολουθεί προσωρινή βελτίωση την Πέμπτη και Παρασκευή, πριν ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Ευρώπη φτάσει το Σαββατοκύριακο. Αυτό το δεύτερο κύμα αναμένεται να φέρει επιπλέον βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλοκαιρινός μέχρι το μεσημέρι, όμως από το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, της βόρειας Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Η νύχτα θα φέρει έντονη επιδείνωση, ειδικά σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλία, όπου οι άνεμοι θα ενισχυθούν και οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, στις Σποράδες και στη νότια Θεσσαλία, όπου η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη.

Την Τρίτη, η αστάθεια θα συνεχιστεί με έντονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά.

Την Τετάρτη, το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή αναμένονται πιο ήπιες, με θερμοκρασίες κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου, πριν το νέο κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου.

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