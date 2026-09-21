Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ήμουν τρομοκρατημένος» - Η αμφιλεγόμενη θεραπεία απεξάρτησης 6 μήνες πριν πεθάνει

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ παραδέχθηκε ότι ήταν «απολύτως τρομοκρατημένος» πριν υποβληθεί σε αμφιλεγόμενη θεραπεία απεξάρτησης με υψηλή δόση ιμπογαΐνης έξι μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ πέθανε σε ηλικία 27 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη με τον εθισμό, τις κρίσεις πανικού και την ψυχική υγεία του.

Η θεραπεία με ιμπογαΐνη, που είναι παράνομη στις ΗΠΑ, εφαρμόστηκε σε κέντρο στο Μεξικό και στοχεύει σε «επανεκκίνηση» των νευρωνικών κυκλωμάτων μέσω ψυχοδραστικής εμπειρίας.

Η οικογένεια του Πρίσλεϊ, συμπεριλαμβανομένων της μητέρας του Σίντι Κρόφορντ και της αδελφής Κάια, εξέφρασε δημόσια στήριξη και υπερηφάνεια για το θάρρος του.

Η ιμπογαΐνη θεωρείται ελεγχόμενη ουσία Κατηγορίας I στις ΗΠΑ, αλλά είναι νόμιμη ή επιτρέπεται με ιατρική συνταγή σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Βραζιλία και το Μεξικό. Snapshot powered by AI

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε παραδεχθεί ότι ήταν «απολύτως τρομοκρατημένος» καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του μέσω μιας αμφιλεγόμενης θεραπείας, έξι μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία 27 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τις ουσίες, τις κρίσεις πανικού και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια για την εμπειρία του σε κέντρο θεραπείας στο Μεξικό, όπου υποβλήθηκε σε μια λεγόμενη «Pre Ibogaine Flood Dose» — δηλαδή σε μία εφάπαξ χορήγηση υψηλής δόσης ιμπογαΐνης.

Η ιμπογαΐνη είναι μια φυσική ψυχοδραστική ουσία που προέρχεται από αφρικανικό θάμνο και έχει μελετηθεί για την πιθανή συμβολή της στη μείωση των συμπτωμάτων στέρησης και σε αλλαγές στα νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου. Η υψηλή δόση έχει σχεδιαστεί ώστε να προκαλεί μια έντονη ψυχοδραστική και φυσιολογική εμπειρία, την οποία ορισμένοι περιγράφουν ως «επανεκκίνηση».

Παραδεχόμενος ότι ήταν «απολύτως τρομοκρατημένος» πριν υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι παράνομη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρίσλεϊ δέχθηκε δημόσια τη στήριξη των γονιών του και της αδελφής του, Κάια Γκέρμπερ, που εξήραν το «θάρρος» του.

Η Σίντι Κρόφορντ σχολίασε στην ανάρτησή του: «Είσαι μαχητής! Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου! Είμαι τόσο περήφανη!».

Η Κάια πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο αδελφός μου. Είμαι τόσο απίστευτα περήφανη», ενώ ο Ράντε έγραψε: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα και για το θάρρος σου. Το να αντιμετωπίζεις ό,τι είναι δύσκολο απαιτεί πραγματική δύναμη και το να σε βλέπω να βρίσκεις ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό σου σημαίνει τα πάντα. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Η ιμπογαΐνη είναι παράνομη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει ταξινομηθεί ως ελεγχόμενη ουσία Κατηγορίας I, ωστόσο είναι νόμιμη ή επιτρέπεται με ιατρική συνταγή σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Βραζιλία, ενώ χρησιμοποιείται και σε εξειδικευμένες κλινικές στο Μεξικό.

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