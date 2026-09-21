Κλιμακώνονται οι θανατηφόρες επιθέσεις λύκων σε αδέσποτους σκύλους στον δήμο Φυλής

Snapshot Οι λύκοι έχουν αναπτύξει επαναλαμβανόμενη θηρευτική συμπεριφορά σε συγκεκριμένες περιοχές του αστικού ιστού, εκμεταλλευόμενοι εύκολα προσβάσιμες πηγές τροφής.

Η συχνή παρουσία λύκων στις γειτονιές αυξάνεται, ενώ παράλληλα μειώνεται ο φυσικός φόβος τους προς τους ανθρώπους, δημιουργώντας ανάγκη για οργανωμένη διαχείριση.

Οι δήμοι δεν έχουν λάβει επαρκή ενημέρωση ή κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της παρουσίας λύκων σε κατοικημένες περιοχές.

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ και ο δήμος Φυλής συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ανάλυση των αιτιών προσέγγισης λύκων και την ανάπτυξη μέτρων αποτροπής της μόνιμης παρουσίας τους στην πόλη. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλεί η ολοένα συχνότερη παρουσία λύκων μέσα σε κατοικημένες περιοχές του δήμου Φυλής, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί επανειλημμένες επιθέσεις σε αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους. Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας περισσότεροι από 12 σκύλοι έχουν κατασπαραχθεί το τελευταίο διάστημα.

Το θέμα ανέδειξε ο Φιλοζωικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΓΑΠΑΖΩ», ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του ΠΕΣΥΔΑΠ μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε Άνω Λιόσια, Φυλή και Ζεφύρι. Ακολούθησε αυτοψία στα σημεία των επιθέσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου, εθελοντών και κατοίκων.

Όπως διαπιστώθηκε, οι επιθέσεις σημειώνονται πλέον μέσα στον αστικό ιστό και σε μια σχετικά περιορισμένη περιοχή, γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΠΕΣΥΔΑΠ, δείχνει ότι συγκεκριμένοι λύκοι έχουν αναπτύξει επαναλαμβανόμενη θηρευτική συμπεριφορά απέναντι στους σκύλους.

Οι λύκοι φαίνεται να έχουν εντοπίσει σε συγκεκριμένα σημεία μια εύκολα προσβάσιμη και προβλέψιμη πηγή τροφής, κυρίως αδέσποτους ή σκύλους που δεν είναι επαρκώς προστατευμένοι. Η επαναλαμβανόμενη επιτυχία των επιθέσεων έχει, σύμφωνα με τον ΠΕΣΥΔΑΠ, ενισχύσει αυτή τη συμπεριφορά και έχει κάνει τις νυχτερινές επισκέψεις τους στις γειτονιές συχνότερες.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την προστασία των ζώων. Ο ΠΕΣΥΔΑΠ επισημαίνει ότι όσο οι λύκοι εξοικειώνονται με τον ανθρώπινο χώρο και μειώνεται ο φυσικός φόβος τους απέναντι στους ανθρώπους, αυξάνεται η ανάγκη για οργανωμένη και έγκαιρη διαχείριση της παρουσίας τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δήμοι δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα επαρκή ενημέρωση και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση λύκων που προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, ο ΠΕΣΥΔΑΠ και ο δήμος Φυλής συμφώνησαν να εξετάσουν από κοινού τους παράγοντες που φέρνουν τους λύκους κοντά στις πόλεις, αλλά και τρόπους αποτροπής της μόνιμης παρουσίας τους στον αστικό χώρο.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης υπογράμμισε ότι απαιτούνται μέτρα με ψυχραιμία, χωρίς δαιμονοποίηση των λύκων, αλλά και χωρίς υποβάθμιση των ζητημάτων ασφάλειας που δημιουργεί η ολοένα συχνότερη παρουσία τους μέσα στις κατοικημένες περιοχές.

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