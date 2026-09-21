ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους - Στο επίκεντρο γυναίκες και άνω των 50 ετών

Νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους, με ένα νέο πρόγραμμα έως 30.000 θέσεων να βρίσκεται προ των πυλών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους - Στο επίκεντρο γυναίκες και άνω των 50 ετών
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  • Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει νέο πρόγραμμα απασχόλησης για έως 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση σε γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών, με επιδότηση έως 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 12 μήνες.
  • Υλοποιείται πρόγραμμα για 10.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με ειδική στόχευση σε άνεργες μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών, που περιλαμβάνει 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης.
  • Η επιχορήγηση για πλήρη απασχόληση ανέρχεται έως 12.057,60 ευρώ για μακροχρόνια άνεργες ή άνεργες μητέρες, ενώ για άλλες άνεργες γυναίκες φτάνει έως 10.550,40 ευρώ για 12 μήνες.
  • Για θέσεις μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση καλύπτει το 80% του κόστους με ανώτατο όριο 680 ευρώ τον μήνα, συνολικά έως 8.160 ευρώ για 12 μήνες.
  • Δικαιούχοι είναι άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμμετέχουν σε όλη τη χώρα.
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Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για έως και 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω σχεδιάζει να προκηρύξει η ΔΥΠΑ έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες, καθώς και στους ανέργους άνω των 50 ετών, δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Η επιδότηση θα αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για διάστημα 12 μηνών, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης αναμένεται να φτάσει στο 80% του συνολικού κόστους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέλθει από κοινοτικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε περίπου 290 εκατ. ευρώ.

Νέο πρόγραμμα 10.000 θέσεων για άνεργες γυναίκες

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με ειδική στόχευση στις άνεργες μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και προβλέπει συνολικά 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Στόχος της δράσης είναι η επιστροφή των άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Ποιες γυναίκες μπορούν να ενταχθούν

Δικαιούχες του προγράμματος είναι:

  • άνεργες γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ,
  • άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών που είναι μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών και είναι επίσης εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Η δράση καλύπτει το σύνολο της χώρας.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος, είτε αφορά πλήρη είτε μερική απασχόληση. Η βασική διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρεις μήνες.

Έως 12.057,60 ευρώ η επιχορήγηση για πλήρη απασχόληση

Για την πρόσληψη άνεργης γυναίκας που είναι εγγεγραμμένη στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, η επιχορήγηση για θέση πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μοναδιαίου κόστους.

Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης σε αυτή την περίπτωση φτάνει τα 10.550,40 ευρώ, δηλαδή 12 μήνες × 879,20 ευρώ τον μήνα.

Το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80% όταν η πρόσληψη αφορά:

  • μακροχρόνια άνεργη γυναίκα, εγγεγραμμένη στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ για περισσότερους από 12 μήνες, ή
  • άνεργη μητέρα ανήλικων παιδιών έως 15 ετών.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 12.057,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 12 μήνες × 1.004,80 ευρώ τον μήνα.

Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση

Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση καλύπτει το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ τον μήνα.

Η επιδότηση υπολογίζεται για κάθε μήνα απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασία είναι τουλάχιστον τετράωρη ημερησίως και πενθήμερη εβδομαδιαίως, έως και 22 ημέρες ασφάλισης.

Έτσι, για κάθε ωφελούμενη που εντάσσεται σε θέση μερικής απασχόλησης, το συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης για 12 μήνες μπορεί να φτάσει τα 8.160 ευρώ, δηλαδή 12 × 680 ευρώ.

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