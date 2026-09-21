Σύρος: Πέθανε ο 72χρονος που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλενε

Snapshot Πέθανε ο 72χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στη Σύρο όταν εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλενε.

Το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πιθανόν λόγω μη ασφαλισμένου χειρόφρενου.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο σημείο.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου σε βαριά κατάσταση πριν καταλήξει. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο 72χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί βαριά το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρη της Σύρου, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του την ώρα που το έπλενε.

Σύμφωνα με το cycladeslive, ο 72χρονος έπλενε το αυτοκίνητό του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα άρχισε να κινείται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε και σφηνώθηκε στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο. Αμέσως ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας παρουσίαζε σφυγμό.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, βαριά τραυματισμένος.

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