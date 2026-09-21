Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα - Πώς γνωρίστηκαν

Snapshot Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα και γνωρίστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω επαγγελματικού κύκλου του τραγουδιστή.

Ο Κομιανός κατέθεσε ότι είχε μία συνάντηση με τον Μαζωνάκη στις 7 Σεπτεμβρίου και είχε προγραμματίσει νέο ραντεβού για να λάβει ιστορικό.

Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή κρίθηκε σημαντική λόγω της φωτογραφίας του Μαζωνάκη που είχε λάβει από τη Γάκα, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η έρευνα επεκτείνεται σε τηλεφωνικές επικοινωνίες για να εντοπιστούν άλλοι γιατροί στο δίκτυο επαφών και ο ρόλος τους σε γνωματεύσεις και παραπομπές ασθενών.

Διεξάγεται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τους ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και το καθεστώς εποπτείας αναγεννητικών θεραπειών, με κλήση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να αποστείλει στοιχεία. Snapshot powered by AI

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό, αλλά και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας φέρεται να ανέφερε πως είχε πραγματοποιήσει μια συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός πέρασε σήμερα το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή για να καταθέσει. Η μαρτυρία του κρίθηκε σημαντική εξαιτίας της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε λάβει από την Ιωάννα Γάκα.

Ο Κομιανός φέρεται να κλήθηκε να εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε τη συγκεκριμένη εικόνα, η οποία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τη σχέση του με τον τραγουδιστή.

«Ήρθα εδώ για να συμβάλλω στην έρευνα, δεν μπορώ να σας πω τι κατέθεσε γιατί η διαδικασία είναι μυστική. Εχω συναντήσει το Γιώργο Μαζωνάκη μια φορά. Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, ευχαριστώ για το διασυρμό μου» είπε φανερά εκνευρισμένος αποχωρώντας από τα δικαστήρια μετά την κατάθεσή του. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στα πρόσωπα που ήταν άμεσα παρόντα στο ιατρείο την ημέρα του περιστατικού.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν ανακτηθεί εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ακόμη γιατροί εμφανίζονται στο ίδιο δίκτυο επαφών, καθώς και ο ρόλος τους σε γνωματεύσεις και παραπομπές ασθενών.

Έλεγχος στην Καρνεάδου και σε άλλα «ιατρεία»

Παράλληλη πορεία ακολουθεί η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα. Αντικείμενό της είναι οι έλεγχοι που είχαν γίνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και συνολικά το καθεστώς εποπτείας χώρων όπου πραγματοποιούνται αναγεννητικές θεραπείες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να έχει ήδη κληθεί να αποστείλει στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, τι είχαν καταγράψει οι αρμόδιοι και εάν είχαν προκύψει ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του χώρου ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν.

Διαβάστε επίσης