Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων

Τα ποσά και οι βασικές προϋποθέσεις

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων
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  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά όσους δεν υπέβαλαν αίτηση από 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας με χρήση κωδικών TAXISnet, κυρίως από τον γονέα, εκτός περιπτώσεων όπου την υποβάλλει ο ίδιος ο φοιτητής.
  • Το επίδομα κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή σπουδών και την ύπαρξη συγκατοίκησης, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη μίσθωση και τη φοίτηση.
  • Απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία για την αίτηση, τα περισσότερα από τα οποία ελέγχονται αυτόματα μέσω διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ και την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
  • Οι φοιτητές πρέπει να πληρούν εισοδηματικά, περιουσιακά και ακαδημαϊκά κριτήρια, να μην διαμένουν σε φοιτητική εστία ή να λαμβάνουν δωρεάν στέγαση, και να μην έχουν υπερβεί τη διάρκεια σπουδών.
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Μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν την πρώτη προθεσμία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η νέα περίοδος αφορά αποκλειστικά όσους φοιτητές δεν υπέβαλαν αίτηση από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση

Κατά κανόνα, την αίτηση καταθέτει ο γονέας στη φορολογική δήλωση του οποίου ο φοιτητής εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος.

Ο ίδιος ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει την αίτηση εφόσον:

  • είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
  • οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,
  • είναι άνω των 25 ετών,
  • υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν δηλώνεται ως εξαρτώμενο μέλος.

Ποια στοιχεία απαιτούνται

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρειάζονται:

  • ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ του φοιτητή,
  • ο ΑΦΜ του δικαιούχου, του φοιτητή και, όπου απαιτείται, του άλλου γονέα,
  • ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου,
  • ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN,
  • το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και η αρμόδια ΔΟΥ,
  • ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης απαιτούνται επιπλέον η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ο ΑΦΜ του άλλου φοιτητή, καθώς και ο ΑΦΜ του προσώπου που αναγράφεται στο μισθωτήριό του.

Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής με την ΑΑΔΕ και το σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Αν κάποιο δεδομένο δεν επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά, μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου.

Τα ποσά του επιδόματος

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται:

  • στα 1.500 ευρώ ως βασικό ποσό,
  • στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός Περιφέρειας Αττικής ή Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
  • στα 2.000 ευρώ όταν εγκρίνεται συγκατοίκηση με άλλον φοιτητή,
  • στα 2.500 ευρώ για όσους σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Οι προϋποθέσεις

Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει ΑΦΜ και ενεργή Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Ελέγχονται επίσης τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια και η πορεία των σπουδών, καθώς και τα στοιχεία της μίσθωσης.

Η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και στην περιοχή όπου εδρεύει το Τμήμα φοίτησης. Το μισθωτήριο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον έξι μήνες του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Παράλληλα, ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία, να λαμβάνει δωρεάν στέγαση από τη Σχολή του ή να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

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