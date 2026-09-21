AthensWay: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για πιο εύκολες μετακινήσεις

Snapshot Η εφαρμογή AthensWay του Δήμου Αθηναίων ενοποιεί υπηρεσίες στάθμευσης, συγκοινωνιών και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε μία πλατφόρμα για ευκολότερες μετακινήσεις.

Παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις σε δημοτικά πάρκινγκ και σε πραγματικό χρόνο για τη θέση των λεωφορείων μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων του ΟΑΣΑ.

Η εφαρμογή προσφέρει αναφορά προβλημάτων οδικής ασφάλειας, εντοπισμό σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και πρόσβαση σε ανακοινώσεις και πληροφορίες του Δήμου.

Το AthensWay είναι δωρεάν για iOS και Android, επιτρέπει μεταφορά προφίλ από το myAthensPass και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU. Snapshot powered by AI

Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τις καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Το AthensWay, που έκανε πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, συγκεντρώνει σε μία εφαρμογή υπηρεσίες στάθμευσης, συγκοινωνιών, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενημέρωσης για την πόλη.

Η εφαρμογή αποτελεί τη νέα ψηφιακή συνέχεια του myAthensPass και έχει στόχο να κάνει τις μετακινήσεις πιο απλές και γρήγορες, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και τον χρόνο που χρειάζονται οι οδηγοί για να βρουν θέση στάθμευσης ή να ενημερωθούν για τις μετακινήσεις τους.

Μέσω του AthensWay, οι οδηγοί μπορούν να ενεργοποιούν και να διαχειρίζονται το εισιτήριο ελεγχόμενης στάθμευσης απευθείας από το κινητό τους. Επιλέγουν το όχημα και τη διάρκεια στάθμευσης, από 30 έως 180 λεπτά, ενώ βλέπουν το κόστος πριν ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Η εφαρμογή στέλνει ειδοποίηση πριν λήξει ο χρόνος στάθμευσης και δίνει τη δυνατότητα παράτασης από απόσταση. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν περισσότερες από μία πινακίδες, να βλέπουν το ιστορικό των συναλλαγών τους και να λαμβάνουν ψηφιακές αποδείξεις.

Η φόρτιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού γίνεται με κάρτα, Apple Pay ή Google Pay, ενώ υπάρχει και δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου χωρίς προηγούμενη φόρτιση.

Το ωράριο της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00 και Σάββατο 09:00-16:00. Κυριακές και επίσημες αργίες δεν υπάρχει χρέωση. Τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα με αναπηρικό σήμα απαλλάσσονται από το τέλος στις θέσεις επισκεπτών, με μέγιστη διάρκεια στάθμευσης τις 180 λεπτά.

Live ενημέρωση για πάρκινγκ και λεωφορεία

Μία από τις νέες δυνατότητες είναι η ζωντανή ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις στο δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά. Οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν από το κινητό τους πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες και το ποσοστό πληρότητας πριν κατευθυνθούν προς το κέντρο.

Παράλληλα, μέσω της ενσωμάτωσης δεδομένων του ΟΑΣΑ, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για γραμμές και δρομολόγια και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των λεωφορείων στον χάρτη.

Περισσότερες υπηρεσίες μέσα από μία εφαρμογή

Το AthensWay περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων και ζητημάτων οδικής ασφάλειας, εντοπισμού σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δημοτικών χώρων στάθμευσης, καθώς και πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, τηλέφωνα και ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων.

Για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, παραμένει διαθέσιμη η αγορά εισιτηρίου στάθμευσης από συνεργαζόμενα περίπτερα με ειδική σήμανση.

Η εφαρμογή είναι δωρεάν και διατίθεται για συσκευές iOS και Android. Οι χρήστες του myAthensPass μπορούν να συνδεθούν με το email που είχαν ήδη δηλώσει και να μεταφέρουν το προφίλ και το υπόλοιπό τους στο AthensWay.

Το έργο υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας για πιο εύκολες και οργανωμένες μετακινήσεις στην πρωτεύουσα.