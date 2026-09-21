Ηράκλειο: Θύμα άγριας επίθεσης 23χρονος από άγνωστο σε υπαίθριο πάρκινγκ

Snapshot Ένας 23χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από άγνωστο σε υπαίθριο πάρκινγκ στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής 20/9.

Ο νεαρός δεν γνωρίζει τον δράστη ούτε τον λόγο της επίθεσης.

Την Κυριακή το απόγευμα κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση για την ταυτοποίηση του δράστη και το κίνητρο της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Θύμα άγριας επίθεσης από άγνωστο άτομο έπεσε ένας 23χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9) στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί της παραλιακής λεωφόρου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Ο 23χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον δράστη ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον λόγο για τον οποίο δέχθηκε την επίθεση.

Το απόγευμα της Κυριακής κατέθεσε μήνυση στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, κατά αγνώστων.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη και στην αποσαφήνιση του κινήτρου της επίθεσης.

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