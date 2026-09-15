Συναγερμός στη Φυλή: Λύκος έφτασε μέχρι παιδική χαρά μέσα στον οικιστικό ιστό

Snapshot Ένας λύκος εντοπίστηκε να κινείται μέσα σε παιδική χαρά στον οικιστικότό της Φυλής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Το άγριο ζώο αναζητούσε τροφή κοντά σε κατοικίες και διέφυγε μόλις φωτίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Λιβάδι και καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον λύκο να περπατά ανενόχλητος στον χώρο.

Υπάρχουν επανειλημμένες εμφανίσεις λύκων στα όρια και μέσα στον οικισμό της Φυλής, με αυξανόμενη συχνότητα.

Η τακτική παρουσία λύκων σε κατοικημένες ζώνες προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Φυλής η καταγραφή ενός λύκου που έφτασε κυριολεκτικά μέσα σε παιδική χαρά, σε κεντρικό σημείο του οικιστικού ιστού.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στην περιοχή Λιβάδι, με το άγριο ζώο να κινείται ανάμεσα στις εγκαταστάσεις αναζητώντας τροφή σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα η «Δυτική Όχθη», ο λύκος περπάτησε ανενόχλητος στον χώρο όπου καθημερινά συγκεντρώνονται παιδιά. Την ίδια ώρα, η πορεία του διακόπηκε απότομα όταν ένα αυτοκίνητο έστριψε στο σημείο. Μόλις τα φώτα του οχήματος έπεσαν πάνω του, το ζώο πήδηξε με ευκολία τη μάντρα της περίφραξης και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα.

Αλλεπάλληλες εμφανίσεις στα όρια του οικισμού

Το συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση για την περιοχή. Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται επανειλημμένες εμφανίσεις λύκων τόσο στις παρυφές όσο και βαθύτερα μέσα στη Φυλή, με αρκετές από αυτές να έχουν αποτυπωθεί σε κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα. Η συχνότητα με την οποία τα άγρια ζώα κατεβαίνουν από τον ορεινό όγκο προς αναζήτηση τροφής εντείνει τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας, καθώς η επαφή τους με κατοικημένες ζώνες γίνεται πλέον υπόθεση ρουτίνας.

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