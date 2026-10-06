Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ και διυλιστήριο της Aramc

Snapshot Οι Χούθι ανακοίνωσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones σε στόχους στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και διυλιστηρίου της Aramco.

Σύμφωνα με τους Χούθι, από την επίθεση στο διυλιστήριο στη Ράμπιγ ξέσπασε φωτιά.

Οι επιθέσεις αφορούσαν επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, όπως το αεροδρόμιο της Άμπχα και στρατιωτική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση στα σαουδαραβικά πλήγματα στην Υεμένη και προειδοποίησαν τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, εκτός Μέκκας και Μεδίνας.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις ανακοινώσεις των Χούθι για τα πλήγματα. Snapshot powered by AI

Σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, διυλιστήριο της Aramco και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις επιχειρήσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία από τις επιθέσεις είχε στόχο το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ, ενώ δεύτερη στράφηκε εναντίον διυλιστηρίου της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στη Ράμπιγ, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Χούθι υποστήριξαν ότι από το πλήγμα στο διυλιστήριο ξέσπασε φωτιά.

Στο στόχαστρο, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του κινήματος, βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο της Άμπχα, στρατιωτική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ και άλλες εγκαταστάσεις στις νότιες περιοχές Ασίρ, Νατζράν και Τζιζάν.

Οι Χούθι παρουσίασαν τις επιθέσεις ως απάντηση στα σαουδαραβικά πλήγματα που, όπως υποστηρίζουν, πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ώρες στην Υεμένη. Παράλληλα, προειδοποίησαν τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, εξαιρώντας τις περιοχές της Μέκκας και της Μεδίνας.

Μέχρι στιγμής, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τα πλήγματα που ανακοίνωσαν οι Χούθι.