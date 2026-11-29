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Στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης βρέθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στα πλαίσια του ταξιδιού του στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο Επίσκοπος Αραβισσού κ. Κασσιανός και παρακολούθησε τη δοξολογία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θεολογικής Σχολής, στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, στο αμφιθέατρο και στη Βιβλιοθήκη.

Μετά τη λειτουργία, ο κ. Τασούλας εκφώνησε ομιλία στην οποία απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς την ελληνική Ομογένεια για τη διατήρηση της ζωντανής παρουσίας του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη.

Υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς παρουσίας του Ελληνισμού και τον ρόλο της Ρωμιοσύνης ως γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα. Ο κ. Τασούλας παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.

Η ομιλία του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Άγιοι Πατέρες, Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Πρέσβεις, Κυρίες και Κύριοι, Χριστεπώνυμο πλήρωμα, Εν πρώτοις ευχαριστώ για τους φιλόφρονες λόγους που ηκούσθησαν για το πρόσωπό μου και για την ταπεινή ευκαιρία, την οποία είχα υπό άλλην ιδιότητα παλιότερα, να επιδείξω σύναρση στην ανάγκη συντηρήσεως των πολύτιμων βιβλίων της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Χαίρομαι που μαθαίνω ότι η καταλογογράφηση περίπου 60.000 τόμων, κοντεύει να φτάσει στο τέρμα της και προφανώς ό,τι έχει απομείνει να είστε βέβαιοι πως θα ολοκληρωθεί. Καθώς ερχόμουν εδώ, με τους συνεργάτες μου, εν μέσω μιας κάπως τρικυμιώδους θαλάσσης, σκέφτηκα τον περίφημο στίχο ενός σπουδαίου Μικρασιάτη Έλληνα του Γεωργίου Σεφέρη μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας εδώ / πάνω σε καταστρώματα καταλυμένων καραβιών. Τι γυρεύουν άραγε οι ψυχές μας εδώ στη Χάλκη, στην περίπυστη, παλαίφατη και περιώνυμη Χάλκη, στον λόφο της Ελπίδος, παρά μόνο για να αναβαπτιστούμε μέσα στην Ελλάδα, να αναβαπτιστούμε μέσα στον ελληνισμό, να βαπτιστούμε μέσα στο Γένος;

Και να δούμε ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μνήμη, όλη αυτή η αναπόληση δεν μένει μόνο ανάμνηση. Χάρη στις ενέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου και στη συνεργασία του με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας, η προσπάθεια θα ευοδωθεί, ώστε σύντομα, ελπίζω, η προσευχή και η αναπόληση να αποκτήσουν και πρακτικό χαρακτήρα και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης να λειτουργήσει και πάλι. Να ακουστούν, όχι νοερά αλλά πραγματικά, οι φωνές νέων σπουδαστών της Θεολογίας. Έτσι θα δικαιωθεί και ο αγών του Παναγιωτάτου και η ιστορική μοίρα αυτής της Σχολής, που λειτούργησε και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επί Τουρκικής Δημοκρατίας, και που όλοι προσδοκούμε να ξαναλειτουργήσει.Δικαίως αποδόθηκαν οι έπαινοι και η ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια Μαρτίνου, η φιλογένεια της οποίας θυμίζει παλαιότερες εποχές και η οποία ανασταίνει θρησκευτικούς χώρους του Γένους, όπως αυτόν εδώ.

Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, βρίσκομαι στη Χάλκη, στην Κωνσταντινούπολη, με τη σπουδαία ευκαιρία της Θρονικής Εορτής του Πρωτόκλητου, Ιδρυτού και Προστάτου του Πατριαρχείου Ανδρέα, την οποία θα εορτάσουμε αύριο. Βρίσκομαι επίσης εδώ επ' ευκαιρία των εγκαινίων, σήμερα το απόγευμα, της λαμπρής εκθέσεως, που προετοίμασε ο Γενικός Πρόξενος σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιας εκθέσεως η οποία αναδεικνύει τη λαμπηδόνα του Βυζαντίου και την αναδεικνύει, για πρώτη φορά, έξω από το Πατριαρχείο, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, ώστε όλοι να μπορούν να θαυμάσουν αυτή την απαράμιλλη βυζαντινή τέχνη.

Έχουμε, συνεπώς, εδώ μια νέα ζωή, που επιμένει, ελπίζει και αγωνίζεται· μια ζωή για τον «λαό της χάριτος», για τον λαό και τη Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινουπόλεως, που, όπως προσφυώς ελέχθη, είναι ταυτόχρονα μια χούφτα και μια οικουμένη. Αυτή τη ζωή η Ελληνική Πολιτεία, το Πατριαρχείο και η εδώ Ρωμιοσύνη θα την προστατεύσουν, θα την προασπίσουν και θα την υποβοηθήσουν, ώστε να συνεχίσει να πλάθει τον μύθο της «κεχαρισμένα τοῖς θεοῖς» και η παρουσία του ελληνισμού στην Πόλη να μην καταλήξει σε μια απλή ανάμνηση. Να είναι συνεχής και αδιάπτωτη. Να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αλλά και ανάμεσα στον ελληνισμό και την Τουρκική Πολιτεία, που σήμερα φιλοξενεί όλα αυτά τα προσκυνήματα.

Κλείνω την προσλαλιά αυτή εκφράζοντας τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την πρόσκληση που με έφερε σήμερα εδώ και για τα καλά και γενναιόδωρα λόγια σας, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι απευθύνονται περισσότερο στον θεσμό που εκπροσωπώ και λιγότερο σε εμένα. Και μακαρίζω τον εαυτό μου που, μέσα σε αυτή την κατανυκτική, ιεροπρεπή ατμόσφαιρα, έζησα όλο το μεγαλείο αυτής της σπουδαίας alma mater του ελληνικού ιερατείου, το οποίο εκνεοττεύθηκε εδώ επί δεκαετίες και έδωσε περίλαμπρους αρχιερείς, πατριάρχες και μάρτυρες, που έγραψαν σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού και του Γένους.

Και πάλι σας ευχαριστώ για την υποδοχή, για τη φιλοξενία και την πείσμονα θέλησή σας να διαφυλάξετε τα ιερά και τα όσια του Γένους και να συνεχίσετε μια λαμπρή παράδοση, η οποία είμαι βέβαιος, Χάριτι Θεού θα έχει και παρόν και μέλλον. Να είστε καλά!».

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