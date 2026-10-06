Wall Street: Ρεκόρ για τον Nasdaq – Κέρδη και για S&P 500 και Dow Jones

Snapshot Ο Nasdaq σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, με τις τεχνολογικές μετοχές να οδηγούν την άνοδο στη Wall Street.

Η Nvidia και η Microsoft κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις, κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η μείωση των τιμών πετρελαίου και τα ασθενέστερα στοιχεία απασχόλησης επηρέασαν θετικά το επενδυτικό κλίμα.

Η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Οκτώβριο μειώθηκε σημαντικά, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch.

Οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν με θετικά πρόσημα στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Snapshot powered by AI

Με άνοδο έκλεισε τη Δευτέρα (6/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον Nasdaq να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Στήριξη στην αγορά έδωσαν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Nvidia κέρδισε 2,1% και έκλεισε επίσης σε ιστορικό υψηλό, ενώ η Microsoft ενισχύθηκε κατά 1,5%. Meta και Tesla σημείωσαν άνοδο περίπου 2%.

Θετικά λειτούργησε και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, την ώρα που οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή περιόρισαν τις εκτιμήσεις για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων υποχώρησε στο 24%, από περίπου 70% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 90,94 μονάδων (+0,18%), στις 51.267,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 286,44 μονάδων (+1,05%), στις 27.477,31 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 51,23 μονάδων (+0,66%), στις 7.773,95 μονάδες.