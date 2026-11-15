«Ο νονός της AI» προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο σε 3 χρόνια
Ο νομπελίστας Τζέφρι Χίντον αναθεωρεί τις προβλέψεις του και προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε.
Μια ιδιαίτερα δυσοίωνη προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης διατυπώνει ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας που έχει χαρακτηριστεί «νονός της AI» και τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Ο 78χρονος ερευνητής παραδέχεται ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις του για τους κινδύνους της τεχνολογίας ήταν αρκετά πιο αισιόδοξες, καθώς πλέον θεωρεί ότι η στιγμή κατά την οποία τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες ενδέχεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά από όσο πίστευε.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta