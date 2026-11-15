ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής

Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τα τετελεσμένα που προκάλεσαν η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής
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  • Το ΥΠΕΞ καλεί τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να απορρίψει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
  • Η Ελλάδα προωθεί λύση του Κυπριακού βασισμένη στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και διεθνή αναγνώριση.
  • Υποστηρίζεται η πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.
  • Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους θεωρείται παράνομη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ελλάδα καλεί όλα τα κράτη να μη την αναγνωρίσουν.
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από την παράνομη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου, το υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει τα τετελεσμένα που προκάλεσαν η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή.

Στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ καλεί τη διεθνή κοινότητα να υπερασπιστεί τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, να απορρίψει κάθε προσπάθεια αναθεώρησης του διεθνούς καθεστώτος και να στηρίξει έμπρακτα την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, η Αθήνα διαμηνύει ότι, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τη Λευκωσία, παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης του Κυπριακού, με βάση το μοντέλο της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, όπως προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και την εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Σαν σήμερα πριν από 43 έτη ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο, κατά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις Αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας.

Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Ελλάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού».

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