Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ανεβάζει τους τόνους το τουρκικό ΥΠΕΞ: Άκυρη η NAVTEX, δεν πήραν την συγκατάθεσή μας
ΚΟΣΜΟΣ
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Ανεβάζει τους τόνους η Τουρκία σχετικά με την Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι όσον αφορά την πρόθεση του πλοίου με γαλλική σημαία να διεξάγει «παράνομες θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, η διαδικασία λήψης συναίνεσης από την Τουρκία για το τμήμα αυτής της δραστηριότητας που εμπίπτει στα όρια της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί»

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Όπως αναφέρει του τουρκικό υπουργείο:

«Ένα πλοίο υπό γαλλική σημαία φαίνεται να προτίθεται να διεξάγει παράνομη δραστηριότητα θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει τη μη εξουσιοδοτημένη τοποθέτηση καλωδίων εντός της ηπειρωτικής μας υφαλοκρηπίδας, τα εξωτερικά όρια της οποίας κοινοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

Οι προειδοποιήσεις για μη εξουσιοδοτημένη πλοήγηση που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση έχουν ακυρωθεί από τη χώρα μας.

Η διαδικασία σχετικά με τη συγκατάθεση που πρέπει να ληφθεί από τη χώρα μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, για το τμήμα της δραστηριότητας που προγραμματίζει το εν λόγω σκάφος και το οποίο εμπίπτει στα όρια της ηπειρωτικής μας υφαλοκρηπίδας, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε μια προσέγγιση βασισμένη στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή.»

Αντι-NAVTEX για το καλώδιο: «Εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας»

Νωρίτερα σήμερα με προκλητική αντι-NAVTEX απάντησε η Τουρκία στην έκδοση της ελληνικής NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (Great Sea Interconnector). Στην αντι-NAVTEX, η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία και επαναφέρει τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με την έκδοση αντι-NAVTEX, η Τουρκία επιχειρεί να μπλοκάρει τη διεξαγωγή των ερευνών για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στην ελληνική αναγγελία εμπίπτει δήθεν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Συγκεκριμένα, στην τουρκική NAVTEX με αριθμό 1105/26, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι μέρος της θαλάσσιας περιοχής που καθορίζεται από την ελληνική NAVTEX 1411/26 του σταθμού Ηρακλείου βρίσκεται εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η Τουρκία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο A/74/757.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα τις προκλήσεις της, οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν έχουν χορηγήσει άδεια για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αναγγελία «μη εξουσιοδοτημένη».

Παράλληλα, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στην τουρκική δικαιοδοσία «πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η νέα αντι-NAVTEX έρχεται να προσθετεί στις προκλήσεις της Τουρκίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εξέλιξη των ερευνών και στο κατά πόσον η τουρκική αντίδραση θα περιοριστεί σε επίπεδο ναυτικών αναγγελιών ή θα συνοδευτεί από κινήσεις επί του πεδίου.

Η τουρκική αντι-NAVTEX προβλέπει την ακύρωσή της στις 6 Μαρτίου 2027, στις 22:00 UTC, δηλαδή στις 00:00 της 7ης Μαρτίου, ώρα Ελλάδας.

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