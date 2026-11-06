Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αντι-NAVTEX για το καλώδιο: «Εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας»

Snapshot Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX που αμφισβητεί τις έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επικαλούμενη τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική NAVTEX 1411/26 επιτρέπει στο γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» να διεξάγει έρευνες βυθού και εργασίες για το καλώδιο Great Sea Interconnector έως τις 6 Μαρτίου 2027.

Η Τουρκία δηλώνει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις ερευνητικές δραστηριότητες και απαιτεί συντονισμό με τις τουρκικές αρχές για οποιεσδήποτε εργασίες στην περιοχή που θεωρεί υπό τη δικαιοδοσία της.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και έχουν εκδώσει NAVTEX για τις εργασίες, οι οποίες θα γίνουν κυρίως εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η αντι-NAVTEX της Τουρκίας ισχύει έως τις 6 Μαρτίου 2027 και η περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται για πιθανές κινήσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Με προκλητική αντι-NAVTEX απαντά η Τουρκία στην έκδοση της ελληνικής NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (Great Sea Interconnector). Στην αντι-NAVTEX, η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική αναγγελία και επαναφέρει τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με την έκδοση αντι-NAVTEX, η Τουρκία επιχειρεί να μπλοκάρει τη διεξαγωγή των ερευνών για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στην ελληνική αναγγελία εμπίπτει δήθεν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Συγκεκριμένα, στην τουρκική NAVTEX με αριθμό 1105/26, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι μέρος της θαλάσσιας περιοχής που καθορίζεται από την ελληνική NAVTEX 1411/26 του σταθμού Ηρακλείου βρίσκεται εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η Τουρκία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο A/74/757.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα τις προκλήσεις της, οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν έχουν χορηγήσει άδεια για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αναγγελία «μη εξουσιοδοτημένη».

Παράλληλα, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στην τουρκική δικαιοδοσία «πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η νέα αντι-NAVTEX έρχεται να προσθετεί στις προκλήσεις της Τουρκίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εξέλιξη των ερευνών και στο κατά πόσον η τουρκική αντίδραση θα περιοριστεί σε επίπεδο ναυτικών αναγγελιών ή θα συνοδευτεί από κινήσεις επί του πεδίου.

Η τουρκική αντι-NAVTEX προβλέπει την ακύρωσή της στις 6 Μαρτίου 2027, στις 22:00 UTC, δηλαδή στις 00:00 της 7ης Μαρτίου, ώρα Ελλάδας.

Η τουρκική αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W : 1105/26 MEDITERRANEAN SEA 1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. 2. TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE. 3. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 4. CANCEL THIS MESSAGE 062200Z MAR 27.

TURNHOS N/W : 1105/26 Θάλασσα της Μεσογείου

ΜΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ NAVTEX HA15-1411/26 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΥΦΑΛΟΠΕΔΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΕ ΑΡ. ΑΝΑΦ. A/74/757. ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΙΣ 062200Z ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

Η ελληνική Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Ξαναρχίζουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, όπως προβλέπει η Navtex 1411/26 που εκδόθηκε μόλις από τον παράκτιο σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στο Ηράκλειο.

Η Navtex περιγράφει με σαφήνεια και λεπτομέρεια την περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες βυθού και οι λοιπές ναυτικές εργασίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την εν συνεχεία πόντιση του καλωδίου του Great Sea Interconnector (GSI) και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι 6 Μαρτίου του 2027, δηλαδή για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Επίσης, καλούνται τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 2 ναυτικών μιλίων (περίπου 3,7 χιλιομέτρων) από το γαλλικό πλοίο ή την περιοχή εργασιών που αναφέρεται στη NAVTEX.

Ο χάρτης αποτυπώνει την πορεία των ερευνών που θα ξεκινήσουν από το Ηράκλειο και θα καταλήξουν στο τέλος της κόκκινης γραμμής, στα ανοιχτά μεταξύ Καρπάθου και Κάσου, ενώ ελληνικών χωρικών υδάτων.

Άρα και με βάση τη λογική, η το γαλλικό πλοίο για τον επόμενο 1,5 μήνα -σχεδόν μέχρι τα τέλη του 2026- θα διεξάγει έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα δύσκολα πιθανώς να έρθουν όταν το γαλλικό πλοίο βγει εκτός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου κινούμενο νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως»

Δείτε ολόκληρη της Navtex:

ZCZC HA15 061413 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

ZCZC HA15

061413 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY 'ABEILLE MARENGO'

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N - 024 56.13E

35 28.18N - 024 56.56E

35 29.86N - 024 59.46E

35 30.28N - 025 14.95E

35 25.04N - 025 57.13E

35 26.62N - 026 10.82E

35 23.13N - 026 17.24E

35 21.44N - 026 31.46E

35 18.51N - 026 47.22E

35 18.15N - 026 54.30E

35 19.95N - 027 11.84E

35 19.34N - 027 24.74E

35 12.93N - 027 34.55E

35 00.96N - 027 41.45E

34 46.87N - 028 09.64E

34 41.74N - 028 40.27E

34 26.01N - 029 24.87E

34 22.57N - 029 32.16E

34 16.97N - 029 51.75E

34 11.28N - 029 57.82E

34 09.68N - 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

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