Εκδόθηκε η Navtex των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo και θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες, μέχρι τις 6 μαρτίου του 2027
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- Η Navtex 1411/26 εκδόθηκε για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo.
- Οι εργασίες έρευνας και πόντισης καλωδίου θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες, έως τις 6 Μαρτίου 2027.
- Η άδεια για τις εργασίες εκδόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών μετά από θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής.
- Οι έρευνες αποτελούν το πρώτο βήμα για την εγκατάσταση του καλωδίου του έργου Great Sea Interconnector (GSI).
- Η Navtex περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της περιοχής όπου θα πραγματοποιηθούν οι ναυτικές εργασίες.
Ξαναρχίζουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, όπως προβλέπει η Navtex 1411/26 που εκδόθηκε μόλις από τον παράκτιο σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στο Ηράκλειο.
Η Navtex περιγράφει με σαφήνεια και λεπτομέρεια την περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες βυθού και οι λοιπές ναυτικές εργασίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την εν συνεχεία πόντιση του καλωδίου του Great Sea Interconnector (GSI) και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι 6 Μαρτίου του 2027, δηλαδή για διάστημα τεσσάρων μηνών.
Επίσης, καλούνται τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 2 ναυτικών μιλίων (περίπου 3,7 χιλιομέτρων) από το γαλλικό πλοίο ή την περιοχή εργασιών που αναφέρεται στη NAVTEX.
Ο χάρτης αποτυπώνει την πορεία των ερευνών που θα ξεκινήσουν από το Ηράκλειο και θα καταλήξουν στο τέλος της κόκκινης γραμμής, στα ανοιχτά μεταξύ Καρπάθου και Κάσου, ενώ ελληνικών χωρικών υδάτων.
Άρα και με βάση τη λογική, η το γαλλικό πλοίο για τον επόμενο 1,5 μήνα -σχεδόν μέχρι τα τέλη του 2026- θα διεξάγει έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Τα δύσκολα πιθανώς να έρθουν όταν το γαλλικό πλοίο βγει εκτός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου κινούμενο νοτιοανατολικά της Καρπάθου.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:
«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.
Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως»
Δείτε ολόκληρη της Navtex:
ZCZC HA15 061413 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26
ZCZC HA15
061413 UTC NOV 26
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26
EAST CRETAN SEA
SOUTHEAST CRETAN SEA
EAST MEDITERRANEAN SEA
RESEARCH OPERATION FOR
UNDERWATER CABLE INSTALLATION
WILL BE CONDUCTED BY 'ABEILLE MARENGO'
FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27
IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
35 24.98N - 024 56.13E
35 28.18N - 024 56.56E
35 29.86N - 024 59.46E
35 30.28N - 025 14.95E
35 25.04N - 025 57.13E
35 26.62N - 026 10.82E
35 23.13N - 026 17.24E
35 21.44N - 026 31.46E
35 18.51N - 026 47.22E
35 18.15N - 026 54.30E
35 19.95N - 027 11.84E
35 19.34N - 027 24.74E
35 12.93N - 027 34.55E
35 00.96N - 027 41.45E
34 46.87N - 028 09.64E
34 41.74N - 028 40.27E
34 26.01N - 029 24.87E
34 22.57N - 029 32.16E
34 16.97N - 029 51.75E
34 11.28N - 029 57.82E
34 09.68N - 030 04.31E
WIDE BERTH REQUESTED 2NM
CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27
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