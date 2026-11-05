Πόντιση καλωδίου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX - Αναμένεται αύριο η θετική εισήγηση

Snapshot Η έκδοση της NAVTEX για τις θαλάσσιες εργασίες πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου Κρήτης - Κύπρου αναμένεται άμεσα, πιθανότατα εντός του Σαββατοκύριακου.

Η διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης θα εκφέρει αύριο θετική εισήγηση για την έγκριση της άδειας εργασιών.

Το πλοίο Abeille Marengo θα λάβει άδεια εξαίρεσης από το Λιμενικό για να ξεκινήσει τις εργασίες μετά την έκδοση της NAVTEX.

Η Ελλάδα δεν θα ζητήσει άδεια ή ενημέρωση από την Τουρκία για το έργο, καθώς η αδειοδότηση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής πολιτείας.

Σε περίπτωση παρεμπόδισης από την Τουρκία, η Ελλάδα, η γαλλική εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσουν, δεδομένης και της συγχρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι προετοιμασίες για την επανεκκίνηση των ερευνών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, με το βάρος να μεταφέρεται πλέον στην έκδοση της NAVTEX για τις θαλάσσιες εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ελληνικός σχεδιασμός προχωρεί και βρισκόμαστε σε αναμονή για τη σχετική έκδοση της ναυτικής αναγγελία.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει ήδη διαβιβάσει στο υπουργείο Εξωτερικών τις συντεταγμένες των θαλάσσιων περιοχών στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Το επόμενο βήμα αφορά την έγκριση από τη διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), η οποία αναμένεται αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μεταδόθηκαν στη δημόσια τηλεόραση.

Στη συνέχεια, το Λιμενικό θα εκδώσει «άδεια εξαίρεσης» του πλοίου υπό γαλλική σημαία Abeille Marengo και αμέσως μετά η εταιρεία θα ζητήσει από το υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση NAVTEX.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, πιθανότατα και εντός Σαββατοκύριακου, το αργότερο έως τα μέσα της προσεχούς εβδομάδας, θα επιτρέψει να προχωρήσει η έκδοση της NAVTEX, η οποία αποτελεί το επόμενο βήμα για την επανέναρξη των ερευνών.

Με την έκδοση της ναυτικής αναγγελίας από τον Υδρογραφική Υπηρεσία, το πλοίο που έχει αναλάβει τις έρευνες προβλέπεται να αποπλεύσει άμεσα από το λιμάνι του Ηρακλείου όπου έχει δέσει εδώ και 10 ημέρες, ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου.

«Το έργο ξεκίνησε με την πόντιση στα ελληνικά χωρικά ύδατα και σε διεθνή ύδατα ελληνικής υφαλοκρηπίδας πριν από ένα διάστημα. Ολοκλήρωσε το έργο. Προέκυψαν προβλήματα, τα οποία είχαν να κάνουν με αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά την οικονομοτεχνική βιωσιμότητα του έργου. Για τον λόγο αυτό αναζητήθηκαν μελέτες βιωσιμότητας και επενδυτές για το έργο αυτό. Πράγματι, είχαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από μια πολύ μεγάλη ενεργειακή γαλλική εταιρεία. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέον και γαλλικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου. Και υποβλήθηκε πριν από δύο εβδομάδες αίτημα για την επέκταση της άδειας εργασιών από την ελληνική πολιτεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης, όπως κάθε αίτημα το οποίο αφορά την έρευνα και πόντιση καλωδίων. Και η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, η ΕΧΑΕΘ, θα εκφέρει τη γνώμη της τις αμέσως επόμενες ημέρες» ανέφερε χθες σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αναφερθείς στη διαδικασία, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε:

«Κατατίθεται ο φάκελος από την εταιρεία, η οποία είναι η κυρία του έργου. Ο φάκελος διαβιβάζεται σε μια διυπουργική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Η επιτροπή αυτή, η οποία ήδη έχει τον φάκελο και τον αξιολογεί και θα υπάρχει συνεδρίαση τις επόμενες ημέρες. Μετά από αυτό θα υπάρξει απόφαση εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκδίδεται η NAVTEX και στη συνέχεια ξεκινάει το έργο. Δεν είναι μια διεργασία η οποία τελειώνει σε μία ή δύο ημέρες και δεν έχουν περάσει και μήνες από τότε που έγινε η κατάθεση. Στις 8 Οκτωβρίου κατατέθηκε. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, θα ενημερώσει η Αθήνα την Άγκυρα ότι ξεκινάει το έργο;

Ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε:

« Δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια, ούτε πρόκειται να ενημερώσουμε την Τουρκία.Η εταιρεία δεν πρόκειται να ζητήσει οποιαδήποτε άδεια. Είναι σαφής η κατανόηση ότι η αδειοδοτούσα χώρα είναι αποκλειστικά και μόνο η Ελλάδα. Το αν θα υπάρξει άτυπη ενημέρωση σχετικά με το ότι θα βγει ένα πλοίο για να κάνει την έρευνα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι υπερβολικό, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια και προφανώς δεν αλλοιώνει τους συσχετισμούς σε σχέση με την αδειοδότηση. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η οποία αδειοδοτεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν πρόκειται να υπάρξει απεμπόληση από αυτό με κανέναν απολύτως τρόπο».

Παράλληλα, διαμήνυσε;

«Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει, τότε θα βρει απέναντί της προφανώς την Ελλάδα. Υπάρχουν τα σχέδια για οποιαδήποτε παρεμπόδιση του έργου, όπως επίσης υπάρχουν και αντίστοιχα σχέδια, εικάζω, και από τη γαλλική εταιρεία και από το γαλλικό δημόσιο. Και από την άλλη πλευρά θα βρεθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί μέρος της Ένωσης και ταυτοχρόνως παρεμποδίζει ευρωπαϊκά έργα, καταλαβαίνετε ότι κλείνει την πόρτα στον εαυτό της».

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