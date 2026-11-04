Βενιζέλος: «Η Αμερική θα περάσει συνταγματική κρίση για δύο χρόνια»- Τι είπε για καλώδιο και Τουρκία

Snapshot Ο Ευάγγελος Βενιζέλος προβλέπει δύο χρόνια συνταγματικής κρίσης στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, με δυσλειτουργίες στην εξωτερική πολιτική.

Η Ευρώπη πρέπει να δείξει υπομονή και να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ευρωατλαντικές σχέσεις λόγω της αμερικανικής πολιτικής.

Η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά επιμένει στην ανάγκη διατήρησης διαλόγου με την Τουρκία.

Το καλώδιο ενεργειακής σύνδεσης θεωρείται πιθανό να υλοποιηθεί, αλλά δεν υποδηλώνει βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεκτική στις διεθνείς της κινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις της Τουρκίας σε διεθνή φόρα όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές σχολίασε σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενώ αναφέρθηκε τόσο στη συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ, όσο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανέφερε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ:

«Ο πρόεδρος θα αναζητήσει τα προνόμιά του. Δεν είναι το βέτο. Το προνομιακό πεδίο για τον Τραμπ θα είναι η εξωτερική πολιτκή. Θα δημιουργηθεί δυσλειτουγικό τοπίο και αυτά δεν θα καταστήσουν εύκολο τον διάλογο με την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί με υπομονή, γιατί έχει απέναντί της μια Αμερική που δεν είναι μόνο τραμπική και πρέπει να κάνει εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις. Αυτό αφορά κι εμάς».

Σχετικά με τις δική μας εξωτερική πολιτική σχολίασε:

«Πολύ καλά κάνουμε και έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική δια αντιπροσώπου. Ποτέ δεν μπορούμε να διακόψουμε τις ελληνοτούρκικες επαφές. Αλλά η σχέση μας με το Ισραήλ είναι εθνική στρατηγική, την τιμάμε, αλλά το Ισραήλ έχει τις δικές του προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κ. Τραμπ με τον κ. Νετανιάχου. Να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί»

Για το καλώδιο ο κ. Βενιζέλος είπε: «Είναι ένα project. Εμείς έχουμε δύσκολες σχέσεις με την Τουρκία, ενώ μιλάμε για ΑΟΖ , για υφαλοκρηπίδα, για εναέριο χώρο, ξαφνικά μιλάμε για το καλώδιο. Θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο γιατί με βάση το δίκαιο της θάλασσας θα έπρεπε να περνάει εύκολα. Πιστεύω ότι το καλώδιο θα γίνει, αλλά η πόντιση του καλωδίου και η ενεργοποίηση του καλωδίου δεν σημαίνει ότι έχουν αλλάξει επίπεδο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο αυτά που ειπώθηκαν από την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά και τι απάντησε η Τουρκία»

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