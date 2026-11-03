Γεραπετρίτης: «Επιχειρησιακή» απάντηση στην Τουρκία αν εμποδίσει την πόντιση του καλωδίου

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά.

Έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια για την πόντιση του καλωδίου.

Η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου παρά τις πιθανολογούμενες παρεμβολές.

Σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να εμποδίσει τις εργασίες, η Ελλάδα θα προβεί σε επιχειρησιακές παρεμβάσεις για την προώθηση του έργου. Snapshot powered by AI

Την διαβεβαίωση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στην κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση των επιτροπών Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής, για τις διατλαντικές σχέσεις και τις εξελίξεις στον ΟΗΕ.

Μετά και από σειρά επίμονων ερωτήσεων πολλών βουλευτών, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν κατηγορηματικός ότι έχει διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται σε τηλεγράφημά του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και θα προχωρήσει κανονικά, καθώς ήδη έχει εκδοθεί η σχετική άδεια».

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε «πως σε περίπτωση που υπάρξουν προσπάθειες από την πλευρά της 'Αγκυρας, να εμποδιστούν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου, τότε η Ελλάδα θα προχωρήσει στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις ώστε να προχωρήσει το έργο».

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