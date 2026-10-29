Παπασταύρου: Ενημέρωση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για το καλώδιο GSI

Τι είπε ο Σταύρος Παπασταύρου προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Παπασταύρου: Ενημέρωση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για το καλώδιο GSI
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  • Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη άμεσων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων με χρήση της ρήτρας διαφυγής για μείωση του ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ συζητήθηκαν η ενεργειακή ασφάλεια για τον επερχόμενο χειμώνα, οι χρεώσεις δικτύων και οι ευρωπαϊκοί στόχοι μετά το 2030.
  • Ο Παπασταύρου ενημέρωσε για την πρόοδο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τα επόμενα βήματα υλοποίησής της, έργο στρατηγικής σημασίας που θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου.
  • Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει να συνοδεύεται από άμεσες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα στους λογαριασμούς ενέργειας σε περιόδους κρίσης.
  • Η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και να αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες.
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Την ανάγκη αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχει η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται, επίσης, η ενεργειακή ασφάλεια ενόψει του χειμώνα, οι χρεώσεις δικτύων και οι ευρωπαϊκοί στόχοι μετά το 2030. Όπως ανέφερε στη δήλωσή του, ο κ. Παπασταύρου θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Παπασταύρου:

«Σήμερα, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, συζητούμε για την ενεργειακή ασφάλεια τον χειμώνα που έρχεται, τις χρεώσεις δικτύων και τους ευρωπαϊκούς στόχους μετά το 2030. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Χρειαζόμαστε την αναγκαία ευελιξία μέσα στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για να λάβουμε τώρα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης. Μέτρα που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και έτσι θα στηρίξουν ουσιαστικά τους πολίτες.

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Πρέπει όμως, σε περιόδους κρίσης, όπως τώρα, να συνοδεύεται από άμεσες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα στους λογαριασμούς ενέργειας.

Θα μιλήσουμε επίσης για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επίσης και για τα επόμενα βήματα. Ένα έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας που προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Ένα έργο που θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου.

Οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια Ενεργειακή Ένωση που θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και θα αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες».

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