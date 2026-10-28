Γεραπετρίτης: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού»

Σαφές μήνυμα για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών από τη Νέα Υόρκη

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Γεραπετρίτης: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού»
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι θαλάσσιες ζώνες πρέπει να διέπονται από το διεθνές δίκαιο και όχι να αποτελούν πεδίο πλειστηριασμού.
  • Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί παρανομίες στις θαλάσσιες ζώνες και επιμένει στην ειρηνική επίλυση διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο.
  • Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου ενισχύεται, με κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στη Μεσόγειο.
  • Τονίστηκε η ανάγκη αποφυγής κρίσεων που θα βλάψουν τις χώρες της Μεσογείου, το παγκόσμιο εμπόριο και την επισιτιστική ασφάλεια.
  • Η ειρηνική επίλυση διαφορών και ο σεβασμός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι κρίσιμα για την επανένωση της Κύπρου και τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης.
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«Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού. Είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει το διεθνές δίκαιο να επιβάλλεται», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων στις θαλάσσιες ζώνες, υπογραμμίζοντας ότι «σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θέλω να είμαι εντελώς ξεκάθαρος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες».

Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στις παράνομες οριοθετήσεις. «Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι θάλασσες, οι ωκεανοί δεν αποτελούν προνόμιο ούτε οικόπεδο του καθενούς», επισήμανε.

«Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ όμορων θαλασσίων χωρών και αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στους κανόνες που αφορούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο ως μόνο τρόπο επίλυσης των διαφορών. «Η Ελλάδα πάντοτε επιμένει στο ότι θα πρέπει οι χώρες, οι οποίες είναι γειτονικές, να εργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν τις διαφορές», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως μπορούν να γίνονται ανεκτές επιθετικές ενέργειες αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο.

Στρατηγική και αδελφική η σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου

Απαντώντας σε ερώτηση για τις τηλεφωνικές επαφές με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και δημοσιεύματα σχετικά με τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς προς την Αίγυπτο, ο υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική και αδελφική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία, όπως ανέφερε, εξελίσσεται σε όλα τα πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη στάθηκε δίπλα του στη Νέα Υόρκη κατά την ανακοίνωση της δήλωσης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Έχουμε μία πολύ κοινή πεποίθηση σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με την Αίγυπτο», τόνισε. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι διαφορετικά θα προκύψει μια εξαιρετικά επιζήμια κατάσταση τόσο για τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο ή άλλες θάλασσες όσο και για το παγκόσμιο εμπόριο και την επισιτιστική ασφάλεια.

Η ειρηνική επίλυση των διαφορών παραμένει το πιο σημαντικό αγαθό

Στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα συζητήθηκαν επίσης η πορεία του ΟΗΕ και οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις, με αναφορές στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

«Η διαπίστωση την οποία κάναμε από κοινού είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Τόνισε την ανάγκη να ληφθούν νέες αποφάσεις για την αποκλιμάκωση των κρίσεων, τον τερματισμό των πολέμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης. Υπογράμμισε επίσης ότι είναι «πολύ σημαντικό ο ΟΗΕ να παραμείνει στην αιχμή της προσπάθειας για την παγκόσμια ειρήνη».

«Η ειρηνική επίλυση των διαφορών παραμένει το πιο σημαντικό αγαθό το οποίο κατακτήσαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

Για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ανάγκη να ξεκινήσουν πιο επίσημες συζητήσεις επί της ουσίας του ζητήματος. «Δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ, το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Α. Γκουτέρες», υπογράμμισε.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη σεβασμού των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από όλους, προκειμένου να επανενωθεί το νησί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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