Σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Νοεμβρίου.
- 1493 - Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται σ' ένα νησί, που είχε εντοπίσει την προηγούμενη μέρα, και το ονομάζει Σαν Χουάν Μπαουτίστα (αργότερα μετονομάστηκε σε Πουέρτο Ρίκο).
- 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη του Στάλινγκραντ. Οι σοβιετικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Γκεόργκι Ζούκοφ αρχίζουν την επιχείρηση Ουρανός στο Στάλινγκραντ, γυρίζοντας τη ροή της μάχης υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης.
- 1946 - Το Αφγανιστάν, η Ισλανδία και η Σουηδία γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
- 1952 - Ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1969 - Πρόγραμμα Απόλλων: Οι αστροναύτες του Απόλλων 12 (Apollo 12), Πιτ Κόνραντ και Άλαν Μπιν προσεληνώνονται στον Ωκεανό των Καταιγίδων και γίνονται ο τρίτος και ο τέταρτος άνθρωπος, αντίστοιχα, που περπατούν στη Σελήνη. Η σεληνάκατος της διαστημικής παρέμεινε στη Σελήνη μία ημέρα και επτά ώρες.
- 1977 - Η πτήση 425 της TAP Portugal συντρίβεται στη Μαδέρα, σκοτώνοντας 131 άτομα.
- 1988 – Πεθαίνει η Ελληνίδα μεγαλοεπιχειρηματίας Χριστίνα Ωνάση. Ήταν κόρη και κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση. Σύμφωνα με τη διαθήκη της όριζε, μετά τον θάνατό της, πενταμελές συμβούλιο για τη διαχείριση της περιουσίας της, η οποία και θα μεταβιβαζόταν στην κόρη της Αθηνά, μετά την ενηλικίωσή της.
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