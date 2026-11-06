Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Snapshot Εκδόθηκαν ξεχωριστές Navtex από την Ελλάδα και την Κύπρο για υποθαλάσσιες έρευνες εγκατάστασης καλωδίου οπτικών ινών εντός των ΑΟΖ τους.

Το πλοίο “KOBI RUEGG” θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες στα πλαίσια του υποθαλάσσιου συστήματος καλωδίων East to Med (EMC).

Η ελληνική Navtex ισχύει από 7 έως 11 Νοεμβρίου για έρευνες στο νοτιανατολικό Κρητικό Πέλαγος.

Αναμένεται εντός 24 ωρών η έκδοση Navtex που θα επιτρέψει την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου από τη γαλλική Nexans.

Παρά την αδειοδότηση των ερευνών, δεν αποκλείονται προκλήσεις από την Τουρκία λόγω των διεκδικήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Την ώρα που αναμένεται η έκδοση Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, οι δύο χώρες εξέδωσαν ξεχωριστές Navtex για υποθαλάσσια έρευνα για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) τους.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε Navtex, η οποία είναι σε ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου και μέχρι τις 15 του μήνα για εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών από το πλοίο “KOBI RUEGG” για το σύστημα καλωδίων του διαδρόμου East to Med (EMC), εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο διάδρομος EMC αφορά σε υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.

Παρομοίως, οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν Navtex για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιανατολικό Κρητικό Πέλαγος για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο “KOBI RUEGG” σε περιοχή που εμπίπτει εντός της Ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική Navtex θα είναι σε ισχύ μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου.

Εν αναμονή της Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Την ίδια στιγμή, ο χρόνος προκειμένου να εκδοθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα η NAVTEX που θα ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI).

Κατά πληροφορίες, ο σχετικός φάκελος για την αδειοδότηση για την επανέναρξη των ερευνών από την γαλλική εταιρεία Nexans, βρίσκεται ήδη στα χέρια των μελών της ειδικής διυπουργικής επιτροπής ΕΧΑΕΘ (Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης) του υπουργείου Εξωτερικών.

Μόλις τα μέλη της Επιτροπής παραδώσουν τη γνωμοδότησή τους -εντός των επόμενων ωρών- για την αδειοδότηση, η διαδικασία θα «τρέξει» με ταχύ βήμα. Θεωρείται βέβαιο, όπως ήδη προανήγγειλε και ο υπουργός Εξωτερικών, ότι η γνωμοδότηση θα είναι θετική.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες αναμένεται να διεξαχθούν εντός αδειοδοτημένων θαλάσσιων ζωνών, ουδείς μπορεί να αποκλείσει σε αυτή τη φάση το ενδεχόμενο προκλήσεων από την Άγκυρα, στο πλαίσιο των αυθαίρετων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στον απόηχο της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

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