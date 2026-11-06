Πόντιση καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου: Μέσα στα επόμενα 24ωρα η έκδοση NAVTEX

Snapshot Μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται η έκδοση NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Η ειδική διυπουργική επιτροπή ΕΧΑΕΘ αναμένεται να δώσει θετική γνωμοδότηση για την αδειοδότηση των ερευνών της γαλλικής εταιρείας Nexans.

Μετά την υπογραφή του αιτήματος από τον υπουργό Εξωτερικών και την έγκριση από το Λιμενικό Σώμα, η Υδρογραφική Υπηρεσία θα εκδώσει τη NAVTEX.

Υπάρχει ανησυχία για πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, η οποία στο παρελθόν αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία της περιοχής και παρενέβη στρατιωτικά στις έρευνες πόντισης.

Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ενώ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε τουρκική παρέμβαση θα αντιμετωπιστεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος προκειμένου να εκδοθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα η NAVTEX που θα ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI).

Κατά πληροφορίες, ο σχετικός φάκελος για την αδειοδότηση για την επανέναρξη των ερευνών από την γαλλική εταιρεία Nexans, βρίσκεται ήδη στα χέρια των μελών της ειδικής διυπουργικής επιτροπής ΕΧΑΕΘ (Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης) του υπουργείου Εξωτερικών.

Μόλις τα μέλη της Επιτροπής παραδώσουν τη γνωμοδότησή τους -εντός των επόμενων ωρών- για την αδειοδότηση, η διαδικασία θα «τρέξει» με ταχύ βήμα. Θεωρείται βέβαιο, όπως ήδη προανήγγειλε και ο υπουργός Εξωτερικών, ότι η γνωμοδότηση θα είναι θετική.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών: «Βεβαίως και θα γίνει εφόσον η Επιτροπή συμφωνήσει και νομίζω δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην συμφωνήσει».

Μετά τη θετικη γνωμοδότηση της Επιτροπής, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα υπογράψει το σχετικό αίτημα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι συντεταγμένες των περιοχών των προγραμματισμένων ερευνών. Ακολούθως, προβλέπεται η έγκριση από το Λιμενικό Σώμα της «άδειας εξαίρεσης» που έχει ζητηθεί για το γαλλικής σημαίας ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στη συνέχεια, το αίτημα θα διαβιβαστεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου να εκδοθεί η NAVTEX. Αμέσως μετά την έκδοση της ναυτιλιακής αγγελίας, στην οποία θα προσδιορίζονται οι συντεταγμένες των ερευνών, το πλοίο θα μπορεί να διενεργήσει τις θαλάσσιες έρευνες και τις βυθομετρήσεις που απαιτούνται για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου.

Ο «άγνωστος Χ» σε αυτή την εξίσωση είναι η Τουρκία, η στάση που θα τηρήσει και αν θα επιχειρήσει να επαναλάβει το περιστατικό της Κάσου. Τον Ιούλιο του 2024 προκλήθηκε σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση όταν η Άγκυρα αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία της θαλάσσιας περιοχής όπου πραγματοποιούσε έρευνες το ιταλικό πλοίο «Levoli Relume» και ανέπτυξε δυνάμεις του πολεμικού της ναυτικού προκειμένου να σταματήσει την πόντιση του καλωδίου.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες αναμένεται να διεξαχθούν εντός αδειοδοτημένων θαλάσσιων ζωνών, ουδείς μπορεί να αποκλείσει σε αυτή τη φάση το ενδεχόμενο προκλήσεων από την Άγκυρα, στο πλαίσιο των αυθαίρετων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στον απόηχο της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Πάντως σε σχετική ερώτηση ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως θα υπάρξει στρατιωτική αντίδραση από την Τουρκία. Ωστόσο επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας ότι το έργο του GSI είναι ευρωπαϊκό και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια επομένως η Άγκυρα θα είναι αντιμέτωπη και με τις Βρυξέλλες, αλλά και με τη Γαλλία, πλοίο της οποίας πραγματοποιεί τις έρευνες. «Αν η Τουρκία προσπαθήσει να παρέμβει τότε θα βρει απέναντι της την Ελλάδα και την Ε.Ε», σημείωσε.

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