Καλώδιο EMC: Η τουρκική NAVTEX και η ελληνική απάντηση για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Snapshot Η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX που χαρακτηρίζει άκυρη την τουρκική αναγγελία για γεωφυσικές έρευνες του πλοίου KOBI RUEGG στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ελληνική προειδοποίηση τονίζει ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν μόνο με βάση την ελληνική άδεια 2461/2.10.2026 και εντός της περιοχής ευθύνης του σταθμού NAVTEX Ηρακλείου.

Η τουρκική NAVTEX αφορά εργασίες που συνδέονται με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor (EMC) και καλύπτει θαλάσσιες περιοχές από νότια της Ρόδου έως δυτικά της Κύπρου.

Η Τουρκία επικαλείται διεκδικήσεις που έχει γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ, αλλά η κατάθεση αυτή δεν ισοδυναμεί με διεθνή αναγνώριση των ορίων που υποστηρίζει.

Η ελληνική απάντηση επαναφέρει το ζήτημα της αρμοδιότητας έκδοσης ναυτιλιακών προειδοποιήσεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν οι έρευνες στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Με δική της NAVTEX απαντά η Αθήνα στην τουρκική αναγγελία για γεωφυσικές έρευνες του πλοίου KOBI RUEGG στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι συντεταγμένες που έχουν δεσμευτεί αφορούν, στη μεγάλη τους πλειονότητα, περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει «άκυρη» την τουρκική NAVTEX και υπογραμμίζει ότι οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν βάσει της άδειας που έχει εκδώσει η Ελλάδα.

Η ελληνική ραδιοναυτική προειδοποίηση εκδόθηκε από τον σταθμό NAVTEX Ηρακλείου και αφορά την τουρκική αναγγελία FA41-1032/26. Σύμφωνα με το ελληνικό μήνυμα, η συγκεκριμένη αναγγελία μεταδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και περιλαμβάνει δύο γραμμές συντεταγμένων για τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ελληνική προειδοποίηση επισημαίνεται ότι οι εργασίες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής άδειας 2461/2.10.2026. Παράλληλα, η Αθήνα τονίζει ότι οι συγκεκριμένες συντεταγμένες εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του σταθμού NAVTEX Ηρακλείου, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης των σχετικών ναυτιλιακών προειδοποιήσεων στην περιοχή.

Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει «άκυρο» το μήνυμα FA41-1032/26, ενώ η δική της προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

Η τουρκική NAVTEX και το υποθαλάσσιο καλώδιο

Η ελληνική αντίδραση έρχεται μία ημέρα μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX για τις προγραμματισμένες εργασίες του KOBI RUEGG, οι οποίες συνδέονται με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων East to Med Corridor (EMC). Η έναρξη των εργασιών είχε ανακοινωθεί για τις 21 Οκτωβρίου.

Στην τουρκική αναγγελία περιλαμβάνονται δύο γραμμές συντεταγμένων, οι οποίες καλύπτουν θαλάσσιες περιοχές από νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης έως δυτικά της Κύπρου. Η Άγκυρα ανέφερε ότι οι εργασίες έχουν συντονιστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για να στηρίξει τις θέσεις της, η Τουρκία επικαλείται, μεταξύ άλλων, τις διεκδικήσεις που έχει γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έγγραφο A/74/757 του 2020. Η κατάθεση σχετικής γνωστοποίησης στον ΟΗΕ, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί από μόνη της με διεθνή αναγνώριση των ορίων που υποστηρίζει η Άγκυρα.

Η ελληνική απάντηση επαναφέρει στο προσκήνιο τόσο το ζήτημα της αρμοδιότητας έκδοσης ναυτιλιακών προειδοποιήσεων όσο και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν οι έρευνες. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι οι εργασίες καλύπτονται από ελληνική άδεια και ότι οι επίμαχες συντεταγμένες βρίσκονται εντός της περιοχής ευθύνης του σταθμού Ηρακλείου.

Η απόσταση ασφαλείας και οι έρευνες

Στην τουρκική NAVTEX περιλαμβανόταν, επίσης, σύσταση προς τα παραπλέοντα πλοία να διατηρούν απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος. Οι δύο ζώνες που περιγράφονται στην αναγγελία έχουν συνολικό πλάτος δέκα ναυτικών μιλίων, γεγονός που προσθέτει μια ακόμη παράμετρο ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την πρακτική εκτέλεση των εργασιών.

Το έργο East to Med Corridor αφορά την ανάπτυξη υποθαλάσσιας καλωδιακής σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η υλοποίησή του, ωστόσο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, καθώς η περιοχή των προγραμματισμένων ερευνών συνδέεται με αντικρουόμενες θέσεις των δύο πλευρών για τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές τους στην περιοχή.

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