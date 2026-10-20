Το παρασκήνιο της επίσκεψης Καλίν στην Λιβύη για την κύρωση του τουρκολιβυκού

Snapshot Ο Ιμπραχίμ Καλίν επισκέφτηκε την Τρίπολη για κρίσιμες επαφές μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη αρνητική στάση.

Η Τουρκία στοχεύει στην πολιτική και στρατιωτική ενοποίηση της Λιβύης υπό την επιρροή της.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συνένωση των αντίπαλων διοικήσεων και ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης σε μια ενιαία αρχή.

Η τουρκική ηγεσία αξιοποιεί το μνημόνιο και τις μυστικές υπηρεσίες για να εδραιώσει τα συμφέροντά της στη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Χωρίς να χάσει ούτε λεπτό, η Άγκυρα θέτει σε εφαρμογή την επόμενη φάση του γεωστρατηγικού της σχεδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο, κεφαλαιοποιώντας άμεσα την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραχίμ Καλίν, βρέθηκε στην Τρίπολη για κρίσιμες επαφές παρών και στην Βουλή, σηματοδοτώντας τα επόμενα, αποφασιστικά βήματα της Τουρκίας επί λιβυκού εδάφους.

Κατά τη συνάντησή του με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά την Τρίτη, ο Καλίν ξεδίπλωσε την ατζέντα της τουρκικής διπλωματίας.

Η επίσκεψη αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, καθώς πραγματοποιήθηκε στη σκιά της ιστορικής αναδίπλωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία ενέκρινε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη αρνητική της στάση. Ο Τούρκος αξιωματούχος φρόντισε μάλιστα να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Ντμπεϊμπά, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βουλής, Σαλέχ Αμπντουναμπί, αλλά και τον αναπληρωτή γενικό διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Σαντάμ Χαφτάρ, για τον καθοριστικό τους ρόλο στην εξασφάλιση αυτής της έγκρισης.

Στόχος το ενιαίο κράτος αλά Συρία

Πλέον, με το νομικό κείμενο να έχει περάσει στο επόμενο στάδιο, ο σχεδιασμός της Τουρκίας περνάει στην πράξη και εστιάζει στην πολιτική και στρατιωτική ενοποίηση της διχασμένης χώρας υπό την τουρκική επιρροή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Τρίπολη βρέθηκαν οι προσπάθειες για τη συνένωση των αντίπαλων διοικήσεων της ανατολικής και δυτικής Λιβύης, καθώς και των ενόπλων δυνάμεών τους, σε μια ενιαία αρχή. Ο επικεφαλής της ΜΙΤ διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Τουρκίας να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες εθνικής συμφιλίωσης, επιδιώκοντας ξεκάθαρα να εδραιώσει τον ρόλο της Άγκυρας ως του απόλυτου ρυθμιστή που θα διασφαλίσει τα τουρκικά συμφέροντα σε ολόκληρη τη λιβυκή επικράτεια.

Από την πλευρά του, ο Λίβυος πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Τουρκία για τη συμβολή της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβέρνησής του να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με την Άγκυρα.

Είναι προφανές ότι η τουρκική ηγεσία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί άμεσα το πολιτικό μομέντουμ που της προσφέρει το κυρωμένο πλέον μνημόνιο, συνδυάζοντάς το με την έντονη παρασκηνιακή δράση των μυστικών υπηρεσιών της, προκειμένου να δημιουργήσει νέα, αμετάκλητα τετελεσμένα στη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τελικό στόχο να κάνει τον Σαντάμ Χαφτάρ «Τζολανί της Λιβύης».

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