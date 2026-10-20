Παρών ο Καλίν στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Τρίπολης

Snapshot Ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, βρέθηκε στην Τρίπολη κατά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Τρίπολης.

Το λιβυκό κοινοβούλιο υπερψήφισε ομόφωνα την κατάργηση προηγούμενων αποφάσεων που είχαν απορρίψει το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες και τη στρατιωτική συνεργασία.

Καταργήθηκε επίσης ομόφωνα η απόφαση που προέβλεπε τη διακοπή πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την έγκριση του μνημονίου και την χαρακτήρισε θετικό βήμα για τη διμερή συνεργασία και την περιφερειακή σταθερότητα στη Μεσόγειο.

Η συμφωνία θεωρείται ότι συμβάλλει στη θαλάσσια συνεργασία και είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Snapshot powered by AI

Ενώ οι βουλευτές της Λιβύης στην ανατολική περιοχή της χώρας ψήφιζαν την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν βρισκόταν στην Τρίπολη.

Ο Καλίν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπε για να συζητήσουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, την πολιτική σταθερότητα και τις πρωτοβουλίες για την περιφερειακή ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε στη Βεγγάζη, το λιβυκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το μνημόνιο που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης, υπό τον Φαγέζ αλ Σάρατζ. Οι βουλευτές αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση της απόφασης υπ’ αριθμόν 1 του 2020, με την οποία είχε απορριφθεί η κύρωση των δύο μνημονίων συνεργασίας για τις θαλάσσιες ζώνες και τη στρατιωτική συνεργασία που είχαν συνάψει η Άγκυρα και η κυβέρνηση της Τρίπολης.

Παράλληλα, καταργήθηκε, επίσης ομόφωνα, η απόφαση υπ’ αριθμόν 6 του 2020, η οποία προέβλεπε τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών

Επιβεβαιώθηκε και από το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών η έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Λιβύης χαιρέτισε την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπογράφηκε με την Τουρκία σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

​Σε επίσημη δήλωση, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι η έγκριση από το κοινοβούλιο αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντά τους. Το λιβυκό υπουργείο πρόσθεσε ότι η συμφωνία συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ενισχύει τη θαλάσσια συνεργασία σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου.

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