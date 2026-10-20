Λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών για έγκριση τουρκολιβυκού μνημονίου: Συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο

Snapshot Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του τουρκολιβυκού μνημονίου συνεργασίας.

Η έγκριση θεωρείται θετικό βήμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας.

Το μνημόνιο αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η συμφωνία συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και θαλάσσια συνεργασία.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως πλήρως συμμορφούμενη με το διεθνές δίκαιο. Snapshot powered by AI

Επιβεβαιώθηκε και από το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών η έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Λιβύης χαιρέτισε την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπογράφηκε με την Τουρκία σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

​Σε επίσημη δήλωση, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι η έγκριση από το κοινοβούλιο αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα αμοιβαία συμφέροντά τους. Το λιβυκό υπουργείο πρόσθεσε ότι η συμφωνία συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ενισχύει τη θαλάσσια συνεργασία σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου.

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