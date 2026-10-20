Βεγγάζη: Πώς φτάσαμε στη σημερινή επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

Snapshot Η Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λβύης επικύρωσε τονομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, παραβλέποντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε θαλάσσιες ζώνες.

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, βρέθηκε στη Λιβύη πριν την ακύρωση παλαιότερων ψηφισμάτων που απέρριπταν το μνημόνιο.

Οι τουρκικές πιέσεις προς τον Σαντάμ Χαφτάρ και η αλλαγή ηγεσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων οδήγησαν στην επικύρωση του μνημονίου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε επισκέψεις σε Βεγγάζη και Τρίπολη, ενισχύοντας τις τουρκικές επιδιώξεις στη Λιβύη.

Η απομάκρυνση του Αγκίλα Σάλεχ, που αντιστάθηκε στο μνημόνιο, και η αντικατάστασή του από σύμμαχο του Σαντάμ Χαφτάρ διευκόλυνε την επικύρωση. Snapshot powered by AI

Δύο εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αγκίλα Σάλεχ και την αντικατάστασή του από τον Αλ Σαλχίν Αμπντελναμπί αλ Ομπεϊντί το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης επικύρωσε, σχεδόν επτά χρόνια μετά την υπογραφή του, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο παραβλέπει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε θαλάσσιες ζώνες.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν βρίσκεται στην Λιβύη και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ακύρωσε παλαιότερα ψηφίσματα του 2020 τα οποία απέρριπταν την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και ζητούσαν την διακοπή των διμερών σχέσεων με την Άγκυρα.

Στη συνέχεια ομόφωνα οι βουλευτές επικύρωσαν ομόφωνα το μνημόνιο που αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο. Όπως ήταν φυσικό τα τουρκικά ΜΜΕ μιλούν για μία εξέλιξη ορόσημο που προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή. «Η Λιβύη επικυρώνει τη συμφωνία του 2019 με την Τουρκία, σε μια ιστορική κίνηση», γράφει χαρακτηριστικά στην ηλεκτρονική έκδοσή της η εφημερίδα Sabah.

Από αριστερά ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, ο πρώην πρόεδρος της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ, Αγκίλα Σάλεχ, ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Φαίζ αλ-Σαράτζ, και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Λιβύης, Χαλέντ Μεχρί, σε Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. 29 Μαΐου 2018 EPA POOL

Πώς φτάσαμε στις σημερινές εξελίξεις

Τους τελευταίους μήνες η Άγκυρα είχε πυκνώσει τις επαφές με την πλευρά της ανατολικής Λιβύης και τον υπαρχηγό του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος προηγείται στην κούρσα διαδοχής του πατέρα του, στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ. Η Άγκυρα πίεζε για αναγνώριση του μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες και για στενότερη συνεργασία με την ανατολική Λιβύη σε μία περίοδο που ο Σαντάμ Χαφτάρ προχωράει σε εκκαθαρίσεις προκειμένου να εδραιώσει την εξουσία του και πολιτικά στην ανατολική Λιβύη.

Στις 24 Ιουλίου ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν είδε από κοντά στην Άγκυρα τον Σαντάμ Χαφτάρ. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Αυγούστου ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας πραγματοποίησε ένα ταξίδι που φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι δρομολόγησε εξελίξεις.

Επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και την Τρίπολη και είχε συναντήσεις με όλους τους εκπροσώπους των λιβυκών φατριών και θεσμών. Στη Βεγγάζη, ο Φιντάν συναντήθηκε με τον Χαλίφα και τον Σαντάμ Χαφτάρ, τον Αγκίλα Σάλεχ και τον Μπιλκασίμ Χάφταρ, πρόεδρο του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης, καθώς η Άγκυρα έχει πραγματοποιήσει σειρά επενδύσεων στη χώρα.

Δημοσίως ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε για την πάγια θέση της Τουρκίας για μία ενωμένη Λιβύη, καθώς αυτή προάγει και τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή. Ωστόσο ο Φιντάν έκανε μία επίσκεψη που είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είδε από κοντά τα μέλη της Διοίκησης της Ομάδας Δράσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν την έδρα τους στην Τρίπολη.

Άλλωστε η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και στηρίζεται στα θέματα άμυνας και ασφάλειας στην Τουρκία. «Η Τουρκία δεν θεωρεί ότι η ειρήνη και η σταθερότητα της Λιβύης είναι ξεχωριστές από τη δική της σταθερότητα», είπε τότε με νόημα ο Χακάν Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν στην Ομάδα Δράσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Τρίπολη

Στις 21 Σεπτεμβρίου ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντουσαλάμ Ζούμπι. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η συνάντηση έγινε με φόντο τις διαπραγματεύσεις για την ενότητα και συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών θεσμών της Λιβύης. Ο Ζούμπι ευχαρίστησε την Τουρκία για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ενότητα στη Λιβύη και ο Καλίν επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να συνεχίσει να υποστηρίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης.

Στις 6 Οκτωβρίου ο Αγκίλα Σάλεχ, ο οποίος εναντιώθηκε επί σειρά ετών στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ήταν σύμμαχος της Αθήνας, απομακρύνεται με συνοπτικές διαδικασίες από πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο αντικαταστάτης του Αμπντελναμπί αλ Ομπεϊντί είναι στενός σύμμαχος του Σαντάμ Χαφτάρ και υπήρξε πρόεδρος της επιτροπής της Τουρκο-Λιβυκής Φιλίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Χακάν Φιντάν στη συνάντηση με τον Αγκίλα Σάλεχ τον Αύγουστο του 2026

Διαβάστε επίσης