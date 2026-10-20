Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι: «Ιστορικό πλήγμα στην Ελλάδα» - «Εδραίωση της Γαλάζιας Πατρίδας»

Στα φιλοκυβερνητικά μέσα η προσέγγιση αλλάζει ριζικά, με τους συντάκτες να μιλούν για ολοκληρωτική συντριβή της ελληνικής διπλωματίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι: «Ιστορικό πλήγμα στην Ελλάδα» - «Εδραίωση της Γαλάζιας Πατρίδας»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βουλή της Βεγγάζης ακύρωσε ομόφωνα την απόφαση του 2020 που αρνούνταν την επικύρωση των τουρκολιβυκών μνημονίων συνεργασίας, επαναφέροντας πλήρως τις σχέσεις με την Τουρκία.
  • Η απόφαση θεωρείται από τα τουρκικά μέσα ως σημαντική νίκη της Άγκυρας και πλήγμα για την ελληνική διπλωματία, ενώ αλλάζει την ισορροπία ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Τουρκία εξασφαλίζει νομική και πολιτική νομιμοποίηση για το μνημόνιο, παρά τις προσπάθειες της Ελλάδας να μπλοκάρει τη διαδικασία μέσω διπλωματικών επαφών.
  • Η εξέλιξη συνδέεται με την εφαρμογή της πολιτικής της «Γαλάζιας Πατρίδας» και επιτρέπει στην Τουρκία να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις χωρίς εσωτερική πολιτική κρίση στη Λιβύη.
  • Η ψήφος στη Βουλή της Βεγγάζης συνέπεσε με αλλαγές στην ηγεσία της και διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση.
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Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την απόφαση της Βουλής της Λιβύης ως μια ξεκάθαρη επικράτηση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, ερμηνεύοντας την ψηφοφορία ως συντριπτική ήττα της Αθήνας.

Οι όποιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δίκτυα εντοπίζονται αποκλειστικά στην ένταση της ρητορικής. Τα κρατικά πρακτορεία τηρούν στάση αυστηρής καταγραφής των γεγονότων, ενώ ο φιλοκυβερνητικός Τύπος υιοθετεί ανοιχτά θριαμβευτικό ύφος, εστιάζοντας στην κατ' αυτούς «κατάρρευση των ελληνικών επιχειρημάτων και αναδεικνύοντας το βαθύ διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε σε αυτή την ανατροπή.

Το Anadolu, το NTV, η Milliyet και η Akşam μεταδίδουν την είδηση εστιάζοντας στα στενά νομικά βήματα της διαδικασίας. Σύμφωνα με το Anadolu, η Βουλή συνεδρίασε στη Βεγγάζη και προχώρησε στην ομόφωνη ακύρωση της απόφασης υπ' αριθμόν 1 του 2020, με την οποία η λιβυκή πλευρά είχε αρχικά αρνηθεί να επικυρώσει τα δύο μνημόνια συνεργασίας με την Τουρκία.

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Η αγγλόφωνη Hürriyet Daily News προσθέτει τη διάσταση της πλήρους αποκατάστασης των δεσμών. Σημειώνει την ταυτόχρονη άρση της απόφασης υπ' αριθμόν 6 του 2020, η οποία προέβλεπε τη ρητή διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα. Το συγκεκριμένο μέσο εκτιμά ανοιχτά ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου θα αλλάξει δραστικά την ισορροπία ισχύος στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Milliyet βάζει στο κάδρο την ελληνική κινητικότητα, κατονομάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης ταξίδεψε τον τρέχοντα μήνα στη Βεγγάζη για να συναντήσει τον Χαλίφα Χαφτάρ, σε μια ύστατη προσπάθεια να μπλοκάρει ή έστω να καθυστερήσει τη διαδικασία της επικύρωσης.

Θριαμβολογίες για την κατάρρευση του «ελληνικού μετώπου»

Στα φιλοκυβερνητικά μέσα η προσέγγιση αλλάζει ριζικά, με τους συντάκτες να μιλούν για ολοκληρωτική συντριβή της ελληνικής διπλωματίας. Το Superhaber γράφει χαρακτηριστικά ότι η κίνηση της Βεγγάζης προκάλεσε άμεσο πανικό στην Αθήνα, η οποία είδε τις τεράστιες πιέσεις που άσκησε να πέφτουν στο κενό. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι το αντιτουρκικό μπλοκ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου υπέστη ένα ανεπανόρθωτο στρατηγικό πλήγμα.

Το Fokusplus εστιάζει στην αποδόμηση του δυτικού αφηγήματος. Αναφέρει ότι η έγκριση ακυρώνει οριστικά τη θεωρία της Αθήνας πως το μνημόνιο ήταν άκυρο λόγω της απουσίας κοινοβουλευτικής σφραγίδας. Όπως εξηγεί το μέσο, η συμφωνία διαθέτει πλέον πλήρη νομική ισχύ και απόλυτη πολιτική νομιμοποίηση σε ανατολική και δυτική Λιβύη.

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Η Türkiye Gazetesi συνδέει άμεσα την εξέλιξη με την Κρήτη. Υπενθυμίζει πως η Λιβύη είχε προειδοποιήσει αυστηρά την Αθήνα για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια του νησιού πριν προχωρήσει στην παρούσα έγκριση με την Τουρκία.

Το A Haber συμπληρώνει πως η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ήδη απορρίψει τις ελληνικές οχλήσεις για ακύρωση του μνημονίου, ξεκαθαρίζοντας στην ελληνική πλευρά πως δεν θα ανεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις στις κυρίαρχες αποφάσεις της.

Η εδραίωση του αφηγήματος της Γαλάζιας Πατρίδας

Η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας κυριαρχεί απόλυτα στην ανάλυση της GZT. Το δίκτυο (Yeni Şafak) φιλοξενεί εκτενώς τις απόψεις του ναυάρχου ε.α. και εμπνευστή του μνημονίου, Cihat Yaycı, υπό τον τίτλο για "ιστορική νίκη στη Γαλάζια Πατρίδα". Ο Yaycı επιχειρηματολογεί σκληρά ότι το μνημόνιο είχε ούτως ή άλλως τεθεί σε πλήρη νομική ισχύ από το 2019. Κατηγορεί την Ελλάδα πως κατασκεύαζε ένα ψευδές αφήγημα γύρω από την απουσία της λιβυκής κοινοβουλευτικής επικύρωσης για να κερδίσει χρόνο. Ο απόστρατος αξιωματικός θεωρεί ότι το μακροχρόνιο σχέδιο της Αθήνας να στρέψει τη Λιβύη εναντίον της Τουρκίας ακυρώθηκε στην πράξη. Στο κείμενο αναλύεται λεπτομερώς η ελληνική επιχειρηματολογία που βασίζεται στην επήρεια των νησιών Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο και Καστελλόριζο. Ο Yaycı επιμένει ότι αυτή η μαξιμαλιστική ελληνική θεώρηση αποσκοπεί αποκλειστικά στον εγκλωβισμό της Τουρκίας σε μια μικρή θαλάσσια περιοχή 41.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων μέσα στον κόλπο της Αττάλειας, ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει πλέον καταρρεύσει.

Ο ρόλος του Ιμπραχίμ Καλίν και το βαθύ διπλωματικό παρασκήνιοΠίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις, ο τουρκικός Τύπος χαρτογραφεί ένα πυκνό δίκτυο μυστικών επαφών και παρασκηνιακών συμφωνιών. Το Serbestiyet αποκαλύπτει την άμεση σύνδεση της ψηφοφορίας με τις κινήσεις του επικεφαλής της ΜΙΤ. Η επικύρωση έλαβε χώρα την ίδια ακριβώς ημέρα που ο Ιμπραχίμ Καλίν πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Τρίπολη. Το ίδιο μέσο αναδεικνύει την κομβική αλλαγή στην ηγεσία της Βουλής της Βεγγάζης. Εξηγεί πως ο επί χρόνια στενός πολέμιος της συμφωνίας, Ακίλα Σάλεχ, αντικαταστάθηκε από τον Es-Salihin Abdünnebi, ένα πρόσωπο που διαδραμάτιζε ήδη κεντρικό ρόλο στις διακοινοβουλευτικές σχέσεις Λιβύης και Τουρκίας. Η Türkiye Gazetesi τονίζει ότι η επίμαχη ψηφοφορία διεξήχθη μόλις δύο εβδομάδες μετά την εκλογή του νέου προέδρου. Τοπικές πηγές που επικαλείται η Malatya Güncel αποδίδουν το αποτέλεσμα ευθέως στις διπλωματικές και οικονομικές γέφυρες που έχτισε μεθοδικά η Άγκυρα με τον άξονα του Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη. Σε πρακτικό επίπεδο, το Memurlar.net εκτιμά ότι η έγκριση λύνει οριστικά τα χέρια της Τουρκίας για να προχωρήσει ανενόχλητη σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή χωρίς να προκαλέσει εσωτερική πολιτική κρίση, υπενθυμίζοντας πως η Βουλή της Βεγγάζης είχε συστήσει τεχνική επιτροπή αξιολόγησης του μνημονίου ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

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Μέσα στον ορυμαγδό των δημοσιευμάτων απουσιάζει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ροή των πληροφοριών στα μέσα τροφοδοτείται αποκλειστικά από την ανακοίνωση της λιβυκής Βουλής, το αρχικό τηλεγράφημα του Reuters και τις δηλώσεις του εκπροσώπου Αμπντουλάχ Μπλιχέκ. Τα ρεπορτάζ παρουσιάζουν μάλιστα εσωτερικές αντιφάσεις.

Η Malatya Güncel κάνει λόγο για ακύρωση των αποφάσεων μποϊκοτάζ κατά πλειοψηφία, σε ευθεία αντίθεση με το πρακτορείο Anadolu που μεταδίδει εμφατικά πως η απόφαση ήταν ομόφωνη. Η Malatya Güncel προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως η ψήφος μεταφράζεται αυτομάτως σε πλήρη νομιμοποίηση της συμφωνίας σε όλη την επικράτεια της Λιβύης. Η ανάγνωση αυτή φαντάζει υπερβολική και πρόωρη, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν απαιτούνται περαιτέρω τυπικές εγκρίσεις από τους υπόλοιπους λιβυκούς θεσμούς για την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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