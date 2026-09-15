Καιρίδης για επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα: «Καμία μυστικότητα, οι επαφές ΕΥΠ και ΜΙΤ γίνονται τακτικά»

Snapshot Οι επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών Ελλάδας και Τουρκίας είναι τακτικές, θεσμικές και πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα δεν έχει κανένα μυστικό χαρακτήρα.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πάταξη εγκληματικών ενεργειών.

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, είχε πρόσφατα αντίστοιχες συνομιλίες στην Άγκυρα.

Τα θέματα ασφάλειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικές εντυπώσεις ή πονηρές ερμηνείες. Snapshot powered by AI

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, αναφορικά με την παρουσία του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δίαυλοι ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών παραμένουν απολύτως θεσμικοί.

Η τοποθέτηση έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, ως απάντηση σε σχετική αναφορά της προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου. Σύμφωνα με τον κ. Καιρίδη, δεν υπάρχει κανένα πέπλο μυστηρίου γύρω από τις επαφές. «Τίποτα το μυστικό δεν υπάρχει στην επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα. Οι επαφές των δύο μυστικών υπηρεσιών Ελλάδας - Τουρκίας είναι τακτικές και η συνεργασία τους συστημική», υπογράμμισε.

Όπως διευκρίνισε, οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σταθερά ανά εξάμηνο. Υπό αυτό το πλαίσιο, ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, είχε βρεθεί πρόσφατα στην Άγκυρα για αντίστοιχες συνομιλίες με την τουρκική πλευρά.

Υπηρεσιακός δίαυλος για τρομοκρατία και έγκλημα

Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας περιέγραψε το ακριβές αντικείμενο των επαφών, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά υπηρεσιακή συνεργασία που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πάταξη εγκληματικών ενεργειών.

«Σ' αυτά τα θέματα θα πρέπει να μείνουν μακριά οι όποιες πονηρές σκέψεις», κατέληξε ο κ. Καιρίδης, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας δεν προσφέρονται για δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων.

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