Καιρίδης: «Μεγάλωνε το εγγόνι της κόρης της Νικολέτας η Βάγια Νέστορα»

Snapshot Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της από φωτιά που προκλήθηκε μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Η κόρη της Βάγιας, Νικολέτα Νέστορα, πέθανε το 2021 μετά από σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω της ένα παιδί που μεγάλωνε με τους παππούδες του, Βάγια και Παναγιώτη Νέστορα.

Η επίθεση ήταν μέρος μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης, που προκάλεσε την πυρκαγιά και τη θανατηφόρα ζημιά στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης, μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας.

Πριν από λίγα χρόνια η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από γενναία μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια. Η Νικολέτα Νέστορα, έφυγε «μαχήτρια» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.

Ωστόσο, η τραγωδία δεν τελειώνει εδώ. Μετά τον θάνατο της κόρης τους, Νικολέτα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Καιρίδη και όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το παιδί μεγάλωνε με τους παππούδες τους, δηλαδή με την άτυχη Βάγια Νέστορα, και τον σύζυγό της, Παναγιώτη!

Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η πιο καταστροφική ήταν στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα καθώς προκλήθηκε μεγάλη φωτιά από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, ενώ η ίδια, ο πατέρας της και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας τραυματίστηκαν.

Η φωτιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής καίγοντας αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτήριο.

Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη πολυκατοικία κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr μία έντονη λάμψη κάνει τη νύχτα μέρα στο σημείο.

Μετά την έκρηξη προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στο σημείο που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

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