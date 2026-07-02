Γεωργιάδης: Στο Παπανικολάου η Νέστορα έχει εκτεταμένα εγκαύματα-Φτάνει με τη βία της ακροαριστεράς

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίζεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου με εκτεταμένα εγκαύματα, ενώ ο πατέρας της νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της βίας της άκρας αριστεράς.

Ο υπουργός Υγείας καταδίκασε τη βία της άκρας αριστεράς και ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει η βία στην Ελλάδα.

Όλα τα κόμματα πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταδίκασαν την επίθεση, γεγονός που θεωρεί πρόοδο για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην πάταξη της βίας της άκρας αριστεράς, αλλά σημείωσε ότι η Αριστερά αντιστέκεται σε νομοθετικές προσπάθειες αυστηροποίησης. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε μύδρους κατά των δραστών της άνανδρης δολοφονικής επίθεσης και ζήτησε από τον πολιτικό κόσμο να συναινέσει έτσι ώστε να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο για αντίστοιχες πράξεις.

Σε ό,τι αφορά στην υγεία των τραυματιών της χθεσινής επίθεσης, είπε ότι η Αφροδίτη Νέστορα θα διακομισθεί στο Νοσοκομείο Παπανικολάου γιατί έχει εκτεταμένα εγκαύματα σε χέρια και πόδια, ο πατέρας της θα μείνει νοσηλευόμενος στο Ιπποκράτειο και λογικά θα πάρει εξιτήριο αύριο. Όλοι οι υπόλοιποι που διακομίσθηκαν χθες στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, έχουν λάβει εξιτήριο.

Τέλος με τη βία της άκρας αριστεράς

Ο υπουργός Υγείας, κλιμάκωσε την επίθεσή του, λέγοντας ότι «η ιδέα ότι μία αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της, είναι τόσο ανατριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να μπει ένα τέλος στη βία της άκρας αριστεράς».

Πρόσθεσε δε ότι «εκεί στη Θεσσαλονίκη κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Ξεκίνησαν έρευνες για περιπολίες του Ρουβίκωνα που έψαχναν Εβραίους. Θύμισε τη Νύχτα των Κρυστάλλων με τα τάγματα των ναζί».

Καταδίκασαν όλοι πλην Ζωής, πρόοδος για Τσίπρα

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι ενθαρρυντικό ότι «όλα τα κόμματα πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταδίκασαν την επίθεση. Είναι μια πρόοδος, το θεωρώ πρόοδο και για τον Τσίπρα που είχε μια άλλη στάση».

Ωστόσο, ήταν επιφυλακτικός και τόνισε σχετικά: «Έχω δεχθεί ο ίδιος και γκαζάκια και σπασίματα και Ρουβίκωνες κι απ' όλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει αλλάξει ο Τσίπρας. θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί με τη βία της άκρας αριστεράς. Οποτεδήποτε η κυβέρνηση προσπαθούσε να νομοθετήσει για να αυστηροποιηθεί ο νόμος, έβρισκε απέναντι την Αριστερά. Φτάνει πια με τη βία της ακροαριστεράς. Η πρόοδος στην πάταξη της βίας της άκρας Αριστεράς επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι κολοσσιαία».