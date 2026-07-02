Δολοφονική επίθεση-Θεσσαλονίκη: Δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο - Πώς έδρασαν, ποιο το κίνητρο

Snapshot Οι δράστες της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη έδρασαν οργανωμένα με δύο μηχανές, μία για την τοποθέτηση εκρηκτικών και μία για υποστήριξη και παρακολούθηση του χώρου.

Η ΕΛΑΣ έχει σχηματίσει δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και στοχεύει στη σύλληψη των δραστών μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Οι στόχοι της επίθεσης επιλέχθηκαν επειδή συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία και θεωρήθηκαν εύκολοι επειδή δεν φυλάσσονταν από την Αστυνομία.

Εκτιμάται ότι οι δράστες είναι νεαρής ηλικίας, πιθανόν χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, και έχουν στρατολογηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την τρομοκρατική ενέργεια από τους δράστες. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις τις επόμενες ώρες όσον αφορά στους δράστες της δολοφονικής επίθεσης κατά των τριών πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και μετά τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Το σχέδιο δράσης

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έχουν ήδη στα χέρια τους κάμερα ασφαλείας στην οποία φαίνονται τρία άτομα. Η έρευνα μέχρι τώρα έχει δείξει πως λειτούργησαν απόλυτα οργανωμένα και με σχέδιο. Οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο μηχανές. Στη μία επέβαινε η ομάδα κρούσης και στην άλλη η ομάδα υποστήριξης.

Η πρώτη ομάδα ήταν εκείνη που μετέφερε και τοποθετούσε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ στο δεύτερο μηχανάκι ήταν το άλλο άτομο, το οποίο προπορευόταν των άλλων, χαρτογραφούσε το χώρο και τους στόχους, έτσι ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε «συνάντηση» με τις Αρχές, αλλά και για να εντοπίσει πιθανό παράγοντα που θα μπορούσε να χαλάσει το σχέδιό τους.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο

Η ΕΛΑΣ, πολιτική και φυσική ηγεσία είναι αποφασισμένη μέσα στα επόμενα 24ωρα οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσων που οδήγησαν στη δολοφονία μιας γυναίκας, να πέσουν στα χέρια της ΕΛΑΣ κι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάτος τους να είναι για ανθρωποκτονία με δόλο.

«Άγουροι» κι αχαρτογράφητοι οι δράστες

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, δεν είναι τυχαίοι οι στόχοι που επέλεξαν οι δράστες, οι οποίοι ήθελαν ξεκάθαρα να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία. Επέλεξαν τρεις στόχους που δεν φυλάσσονταν από την Αστυνομία κι εκτιμήθηκαν ως «εύκολοι» στόχοι.

Παράλληλα, θεωρείται απίθανο να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τους δράστες της τρομοκρατικής αυτής ενέργειας. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει ποτέ την ΕΛΑΣ κι έχουν στρατολογηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

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