Κάλεσμα της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη μετά τη δολοφονία Νέστορα: «Όλοι στο Ιπποκράτειο, δεν σας φοβόμαστε»

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία κάλεσε σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στις 19:00, με κεντρικό μήνυμα «δεν σας φοβόμαστε».

Η συγκέντρωση οργανώνεται μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και την επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα και να εκφράσουν αντίθεση στην τρομοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει βαθιά οδύνη και αποφασιστικότητα, ενώ στέλνει σκέψεις και προσευχές στην οικογένεια Νέστορα. Snapshot powered by AI

Κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο οποίο άφησε την τελευταία της πνοή η Βάγια Νέστορα, έκανε η Νέα Δημοκρατία. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 19:00 με κεντρικό μήνυμα «δεν σας φοβόμαστε».

Όπως αναφέρει στο κάλεσμα η ΝΔ, «η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας.

Η μεγάλη οικογένεια της παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε».

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